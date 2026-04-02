02 апреля, 09:41
Бастрыкин заявил, что мощность взрывчатки под авто Сарварова составила 1 кг тротила
Фото: Москва 24
Мощность взрывчатки, заложенной под автомобиль генерал-лейтенанта Фанила Сарварова, составила 1 килограмм в тротиловом эквиваленте. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Он уточнил, что в ходе расследования допрошены десятки свидетелей, назначены экспертизы, также продолжается работа по установлению причастных.
Машина, в которой находился Сарваров, взорвалась 22 декабря 2025 года на Ясеневой улице в Москве. От полученных травм офицер скончался.
СК рассматривает различные версии случившегося, в том числе организацию преступления со стороны украинских спецслужб. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
В Кремле гибель генерал-лейтенанта назвали страшным убийством.
