Бастрыкин заявил, что мощность взрывчатки под авто Сарварова составила 1 кг тротила

Фото: Москва 24

Мощность взрывчатки, заложенной под автомобиль генерал-лейтенанта Фанила Сарварова, составила 1 килограмм в тротиловом эквиваленте. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Он уточнил, что в ходе расследования допрошены десятки свидетелей, назначены экспертизы, также продолжается работа по установлению причастных.

Машина, в которой находился Сарваров, взорвалась 22 декабря 2025 года на Ясеневой улице в Москве. От полученных травм офицер скончался.

СК рассматривает различные версии случившегося, в том числе организацию преступления со стороны украинских спецслужб. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В Кремле гибель генерал-лейтенанта назвали страшным убийством.