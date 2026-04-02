В Росгидромете заявили, что пожароопасный сезон в России завершится в октябре

Пожароопасный сезон в России в 2026 году завершится только в октябре. Об этом сообщил глава Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Игорь Шумаков на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По его словам, продолжительность пожароопасного периода в стране увеличивается, так как сезон начинается раньше и заканчивается позже.

Шумаков отметил, что это связано с глобальными климатическими изменениями и рядом погодных факторов.

Ранее лес загорелся на площади 1,5 тыс "квадратов" в пригороде Севастополя из-за БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Огонь охватил лесную подстилку и деревья. Глава города Михаил Развожаев подчеркнул, что к тушению возгорания были привлечены соответствующие спецслужбы.