01 апреля, 08:33

Психолог Самбурский: прежде чем воспроизвести шутку, нужно "примерить" ее на себя

"Очень тонкий момент": какие розыгрыши на 1 апреля могут испортить отношения

1 апреля в России и других странах традиционно отмечают День смеха – время шуток, розыгрышей и безобидного веселья. Однако эксперты предупреждают: важно не переступить грань, чтобы случайно не обидеть близких или коллег. Над чем не стоит смеяться и что делать, если шутка все же оказалась неудачной, разбиралась Москва 24.

"Тонкий момент"

Ежегодный День смеха, отмечаемый 1 апреля в России и ряде зарубежных стран, традиционно сопровождается розыгрышами в кругу семьи, друзей и коллег. Однако важно не "превысить градус", чтобы никого не обидеть, поэтому шутки должны быть уместными, отметила в разговоре с Москвой 24 эксперт по светскому и деловому этикету Екатерина Богачева.

И это очень тонкий момент. То, что кажется смешным для одних, может быть оскорбительным для других. Традиционно неуместными считаются темы, касающиеся внешности, особенностей человека, его религии, других личных моментов.
Екатерина Богачева
эксперт по светскому и деловому этикету

Она добавила: не стоит шутить или же нужно делать это очень аккуратно с теми, кто выше по должности. Также важно деликатно вести себя с людьми старшего возраста – особенно относительно тем, которые могут вызвать волнение или ввести в нестабильное состояние. Необходимо учитывать возрастные особенности.

"Как понять, что человеку неприятно, – тонкий вопрос. Кто-то говорит об этом прямо, а кто-то может затаить обиду. Если вы пошутили и сразу понимаете, что человек в недоумении, лучше сказать: "Слушай, мне всегда так не давались шутки, прошу прощения", – и перевести тему", – отметила Богачева.

Главное – не дошутиться

В свою очередь, клинический психолог Станислав Самбурский в разговоре с Москвой 24 порекомендовал в День дурака не шутить с людьми без рефлексии, не различающими игру и реальность. Поэтому такие знакомые обидятся, воспримут все как агрессию в свой адрес и будут отвечать соответственно. Есть вероятность нарваться на конфликт.

Шутят главным образом с теми, кто приятен, а вот там, где нет выстроенных отношений или они напряженные, экспериментировать не стоит, отметил специалист.

"Есть люди, с которыми вообще можно творить что хочешь, поскольку есть общий бэкграунд, и это очень сближает. Но есть и уязвимые. Нельзя задевать чужих по внешности, здоровью, финансовому благополучию, профессиональным компетенциям", – добавил эксперт.

Шутки про такие вещи – это не юмор, а социальная агрессия, которую 1 апреля маскируют под игру. И если после нее человек начинает оправдываться – это ред-флаг и давление, подчеркнул психолог.

Также нельзя шутить с теми, кто в стрессе, выгорает, потому что их эмоциональная стабильность очень низкая. Человек может сорваться в любую сторону – хоть в агрессию, хоть в цинизм.
Станислав Самбурский
клинический психолог

Еще нельзя разыгрывать тех, с кем нет устойчивого контакта, а также слишком чувствительных к контролю и стыду. А вот с человеком из своего отдела можно шутить почти обо всем, даже если нет очень сильной эмоциональной близости, поскольку коллеги варятся в одном "болотце" и уровень "просоленности" одинаковый – обиды не будет, добавил специалист.

Прежде чем воспроизвести шутку, для начала эксперт также рекомендовал "примерить" ее на себя.

"Готов ли человек услышать такое в свой адрес? Например, шутки про лишний вес допустимы от людей, которые знают о проблеме, с ними ее обсуждали. Если есть коллега с большим носом и человек начинает его дразнить "Буратино", то он тоже найдет чем ответить, поскольку шутящий наверняка не Аполлон", – пояснил психолог.

Говоря о том, поймет ли человек шутку или воспримет ее как нападение, нужно помнить: смеяться должны оба.

Еще одна проверка: если вы не смогли бы сказать то же самое в лицо (например, указать на проблемы в коммуникациях), а потом решили пошутить на эту тему, то так делать не надо. Стоит помнить: шутки требуют знания контекста того, что происходит в жизни другого.
Станислав Самбурский
клинический психолог

По словам психолога, понять, человек обиделся или нет, можно по нескольким признакам: когда он "ушел с радаров", перестал поддерживать контакт, начал коротко отвечать, стал холодным и меняет темы разговора.

"На вопрос "как дела?" он будет говорить "нормально" и не станет продолжать общение. Визуально это заметно: закрытые позы, человек отводит взгляд, идет напряжение во взаимодействии", – пояснил эксперт.

При этом, задев другого, не стоит оправдываться тем, что это была просто шутка, – такое поведение считается обесцениванием. Лучше признать ошибку, извиниться и по возможности предложить помощь. Стоит избегать фраз вроде "ты слишком чувствительный" – они уничижают переживания другого. Также не надо стремиться доказать свою правоту, даже если она на стороне шутника, заключил Самбурский.

