Психолог Самбурский: прежде чем воспроизвести шутку, нужно "примерить" ее на себя

"Тонкий момент"

Ежегодный День смеха, отмечаемый 1 апреля в России и ряде зарубежных стран, традиционно сопровождается розыгрышами в кругу семьи, друзей и коллег. Однако важно не "превысить градус", чтобы никого не обидеть, поэтому шутки должны быть уместными, отметила в разговоре с Москвой 24 эксперт по светскому и деловому этикету Екатерина Богачева.





Екатерина Богачева эксперт по светскому и деловому этикету И это очень тонкий момент. То, что кажется смешным для одних, может быть оскорбительным для других. Традиционно неуместными считаются темы, касающиеся внешности, особенностей человека, его религии, других личных моментов.

Она добавила: не стоит шутить или же нужно делать это очень аккуратно с теми, кто выше по должности. Также важно деликатно вести себя с людьми старшего возраста – особенно относительно тем, которые могут вызвать волнение или ввести в нестабильное состояние. Необходимо учитывать возрастные особенности.

"Как понять, что человеку неприятно, – тонкий вопрос. Кто-то говорит об этом прямо, а кто-то может затаить обиду. Если вы пошутили и сразу понимаете, что человек в недоумении, лучше сказать: "Слушай, мне всегда так не давались шутки, прошу прощения", – и перевести тему", – отметила Богачева.

Главное – не дошутиться

В свою очередь, клинический психолог Станислав Самбурский в разговоре с Москвой 24 порекомендовал в День дурака не шутить с людьми без рефлексии, не различающими игру и реальность. Поэтому такие знакомые обидятся, воспримут все как агрессию в свой адрес и будут отвечать соответственно. Есть вероятность нарваться на конфликт.

Шутят главным образом с теми, кто приятен, а вот там, где нет выстроенных отношений или они напряженные, экспериментировать не стоит, отметил специалист.

"Есть люди, с которыми вообще можно творить что хочешь, поскольку есть общий бэкграунд, и это очень сближает. Но есть и уязвимые. Нельзя задевать чужих по внешности, здоровью, финансовому благополучию, профессиональным компетенциям", – добавил эксперт.

Шутки про такие вещи – это не юмор, а социальная агрессия, которую 1 апреля маскируют под игру. И если после нее человек начинает оправдываться – это ред-флаг и давление, подчеркнул психолог.





Станислав Самбурский клинический психолог Также нельзя шутить с теми, кто в стрессе, выгорает, потому что их эмоциональная стабильность очень низкая. Человек может сорваться в любую сторону – хоть в агрессию, хоть в цинизм.

Еще нельзя разыгрывать тех, с кем нет устойчивого контакта, а также слишком чувствительных к контролю и стыду. А вот с человеком из своего отдела можно шутить почти обо всем, даже если нет очень сильной эмоциональной близости, поскольку коллеги варятся в одном "болотце" и уровень "просоленности" одинаковый – обиды не будет, добавил специалист.

Прежде чем воспроизвести шутку, для начала эксперт также рекомендовал "примерить" ее на себя.

"Готов ли человек услышать такое в свой адрес? Например, шутки про лишний вес допустимы от людей, которые знают о проблеме, с ними ее обсуждали. Если есть коллега с большим носом и человек начинает его дразнить "Буратино", то он тоже найдет чем ответить, поскольку шутящий наверняка не Аполлон", – пояснил психолог.

Говоря о том, поймет ли человек шутку или воспримет ее как нападение, нужно помнить: смеяться должны оба.





Станислав Самбурский клинический психолог Еще одна проверка: если вы не смогли бы сказать то же самое в лицо (например, указать на проблемы в коммуникациях), а потом решили пошутить на эту тему, то так делать не надо. Стоит помнить: шутки требуют знания контекста того, что происходит в жизни другого.

По словам психолога, понять, человек обиделся или нет, можно по нескольким признакам: когда он "ушел с радаров", перестал поддерживать контакт, начал коротко отвечать, стал холодным и меняет темы разговора.

"На вопрос "как дела?" он будет говорить "нормально" и не станет продолжать общение. Визуально это заметно: закрытые позы, человек отводит взгляд, идет напряжение во взаимодействии", – пояснил эксперт.

При этом, задев другого, не стоит оправдываться тем, что это была просто шутка, – такое поведение считается обесцениванием. Лучше признать ошибку, извиниться и по возможности предложить помощь. Стоит избегать фраз вроде "ты слишком чувствительный" – они уничижают переживания другого. Также не надо стремиться доказать свою правоту, даже если она на стороне шутника, заключил Самбурский.