Психолог Самбурский: 1 апреля не стоит шутить с людьми без рефлексии

В День дурака, который отмечается 1 апреля, не стоит шутить над людьми без рефлексии, которые не различают игру и реальность. Такой совет дал в беседе с Москвой 24 клинический психолог Станислав Самбурский.

Он объяснил, что такие люди могут воспринять шутку как агрессию в свой адрес. Тогда они начнут соответствующим образом отвечать, а это в свою очередь может привести к конфликтам.

"Шутят главным образом с теми, кто приятен. Злой юмор осуществляется с людьми, с которыми можно чувствовать себя на одной социальной лестнице. А вот с теми, где нет выстроенных отношений или они напряженные, экспериментировать не стоит", – сказал Самбурский.

Психолог обратил внимание, что особенно важно учитывать уязвимость человека и не затрагивать темы внешности, здоровья, финансового положения или профессиональных качеств. Такие шутки, по его словам, не являются юмором и могут восприниматься как социальная агрессия, даже если подаются в игровой форме.

Он также отметил, что, если после шутки человек начинает оправдываться, это может быть так называемым красным флагом и признаком давления. По словам Самбурского, не стоит шутить с людьми, находящимися в состоянии стресса или эмоционального выгорания, поскольку их реакция может быть непредсказуемой.

"Не нужно шутить с теми, с кем нет устойчивого контакта, а также со слишком чувствительными к контролю и стыду. С человеком из своего отдела можно шутить почти обо всем, даже если нет совсем близкой эмоциональной близости. Вы варитесь в одном "болотце", уровень "просоленности" одинаковый – обиды не будет", – добавил специалист.

Для проверки уместности шутки психолог посоветовал задать себе вопрос, готов ли человек услышать подобное в свой адрес. Например, шутки про лишний вес допустимы от людей, которые знают о проблеме, и она уже обсуждалась. Чтобы человек корректно воспринял шутку, нужно помнить: смеяться должны двое.

Психолог также рассказал, как понять, что человек обиделся: он может сократить общение, стать более закрытым, отвечать коротко и избегать контакта. Это также заметно и визуально: закрытые позы, напряжение при взаимодействии, отведенный взгляд.

В случае если шутка задела собеседника, Самбурский рекомендует признать ошибку и извиниться, а не обесценивать чувства другого человека. По его словам, важно не доказывать свою правоту, даже если она очевидна, и не называть собеседника "слишком чувствительным".

Ранее астролог Жанна Асеева рассказала, какие знаки зодиака являются самыми большими любителями розыгрышей и от кого можно ждать шуток на 1 апреля.

По ее словам, королями словесных розыгрышей и фейковых новостей можно назвать Близнецов. Они любят хитроумные шутки и легко придумывают правдоподобные новости. Львы – тоже любители пошутить. Однако для них характерны сценарные розыгрыши: "спектакли" с участием нескольких человек, эффектные шоу, подстроенные сцены, сюрпризы с драмой.