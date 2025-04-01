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01 апреля, 14:50

Общество

Компания Dyson показала стайлер для бровей в честь Дня смеха

Видео: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Dyson Beauty

Компания Dyson продемонстрировала стайлер для бровей в честь Дня смеха, 1 апреля. Соответствующие кадры были размещены в Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).

На кадрах девушка достает из сумки маленькую розовую щетку для укладки бровей, которая называется Airbrow. После этого она вместе с другими моделями показывает, как устройство разглаживает волоски и придает им форму.

Пользователям понравилась шутка, а некоторые из них даже призвали компанию выпустить такой стайлер.

Ранее москвич отсудил у магазина почти 100 тысяч рублей за покупку поддельного стайлера Dyson. Во время распаковки заказа у покупателя появились вопросы к подлинности прибора. После этого он обратился в сервисный центр, где подтвердили неоригинальность товара. Суд обязал продавца компенсировать моральный вред, неустойку, штраф и расходы на диагностику.

Между тем южнокорейская компания LG Electronics, выпускающая бытовую технику, реализовала пробный перезапуск предприятия в Москве, которое специализировалось на производстве стиральных машин и холодильников. Производитель объяснил, что после перезапуска начнут применяться те материалы, которые уже были на предприятии.

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