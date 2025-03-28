LG Electronics провела пробный перезапуск завода в Москве

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Южнокорейская компания LG Electronics, выпускающая бытовую технику, реализовала пробный перезапуск предприятия в Москве, которое специализировалось на производстве стиральных машин и холодильников. Об этом РИА Новости рассказали в корпорации.

В LG напомнили, что с начала конфликта на Украине выпуск продукции на предприятии был приостановлен. Однако после того, как стали появляться признаки возможного прекращения конфликта, компания стала беспокоиться об "износе производственных мощностей" на предприятиях в Москве. Именно поэтому, как заявили в организации, на российском заводе была частично возобновлена работа.

Кроме того, в компании пояснили, что ситуация с ее филиалом в России отличается от Hyundai тем, что они не рассматривали вопрос о продаже завода. В LG также указали, что внимательно мониторят процесс переговоров по Украине. Однако вопрос о продолжении работы филиала в России будет зависеть от межправительственных договоренностей и решений правительства Южной Кореи.

Представитель компании добавил, что после перезапуска для производства товаров будут применяться те материалы, которые уже были на предприятии.

Ранее СМИ сообщили о желании крупных южнокорейских компаний Hyundai Motor, LG Electronics и Samsung Electronics вернуться на российский рынок. По мнению журналистов, это связано с возможным перемирием между Украиной и Россией.

Зарубежные издания указывали, что обширный рынок России и роль страны как стратегического хаба, соединяющего Центральную Азию и Европу, имеют большое значение для корейского бизнеса, поэтому крупные корпорации начали ускорять процесс технико-экономического обоснования для возвращения.