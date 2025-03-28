The Korea Times: LG, Hyundai Motor и Samsung изучают возможность вернуться в Россию

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Крупные южнокорейские компании, такие как Hyundai Motor, LG Electronics и Samsung Electronics, рассматривают перспективы возобновления своей деятельности в России. Об этом пишет RT со ссылкой на газету The Korea Times.

Журналисты связали активизацию соответствующих обсуждений на фоне возможного перемирия между Украиной и Россией.

В статье уточняется, что обширный рынок России и роль страны как стратегического хаба, соединяющего Центральную Азию и Европу, имеют большое значение для корейского бизнеса, поэтому крупные корпорации начали ускорять процесс технико-экономического обоснования для возвращения.

"По словам представителей отрасли, LG Electronics в последнее время частично возобновила работу на своем заводе по производству электронных приборов в Москве", – говорится в материале.

HD Hyundai Electric, в свою очередь, планирует принять участие в российской выставке "Электро-2025" через местного дистрибьютора, а Hyundai Motor Group изучает возможности послевоенного российского рынка.

Вместе с тем газета выяснила, что дочерние компании Hyundai Motor, в числе которых Kia, Hyundai Mobis и Hyundai Steel, недавно разместили вакансии в России.

"Samsung Electronics также рассматривает возможность возобновления своего бизнеса в России", – добавляется в материале.

Накануне, 27 марта, итальянская фирма Ariston приняла решение взять под оперативный контроль дочернюю компанию Ariston Thermo Rus после решения Владимира Путина отменить временное управление над организацией структурой компании "Газпром".

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