Итальянская Ariston вернется на российский рынок

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Итальянская фирма Ariston возьмет под оперативный контроль дочернюю компанию после решения властей России отменить временное управление над организацией, следует из заявления Ariston.

Ранее Владимир Путин отменил свой указ о передаче российских активов итальянской фирмы Ariston во временное управление структуре компании "Газпром". В связи с этим компания может вернуть контроль над Ariston Thermo Rus.

"В свете этого будет пересмотрено решение от 1 августа 2024 года деконсолидировать Ariston Thermo Rus и учесть соответствующие потери", – говорится в заявлении.

Путин подписал указ о передаче дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate во временное управление в апреле 2024 года. "Газпрому" тогда перешли 100% долей. Однако Евросоюз призывал Россию отменить эти меры и найти приемлемые решения совместно с европейскими компаниями.

Ariston – дочерняя структура итальянской машиностроительной компании Indesit Company, которая являлась одним из крупнейших производителей бытовой техники в Европе. В России компания продавала водонагреватели, вытяжки, варочные панели и другое оборудование для дома.