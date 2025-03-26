Путин отменил свой указ о передаче российских активов Ariston "Газпрому"

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Владимир Путин отменил свой указ о передаче российских активов итальянской фирмы Ariston во временное управление структуре компании "Газпром". Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на официальный портал опубликования правовых актов.



Таким образом, предыдущее решение Путина, принятое в апреле 2024 года, больше не имеет силы.

Тогда во временное управление "Газпрома" передавались российские "дочки" Ariston и BSH Hausgerate.

В свою очередь, Евросоюз призывал российскую сторону отменить эти меры и найти приемлемые решения вместе с европейскими компаниями.

