12 марта, 07:17Экономика
Ушедшие из РФ бренды электроники вернулись на рынок рекламы через посредников – СМИ
Фото: depositphotos/Irrmago
Зарубежные производители электроники, прекратившие поставки и отказавшиеся от рекламы в РФ в 2022 году, нарастили рекламную активность в России в 2023 году. Так, она достигла 65–100% от показателей упоминаемости в 2021 году, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные TelecomDaily.
Среди таких брендов оказались южнокорейская компания Samsung, а также тайваньская Acer и китайские Honor и Xiaomi. По данным аналитиков, ни у одной из этих организаций не было рекламы в РФ в 2022 году.
По словам источника издания среди топ-менеджеров крупной торговой сети, из-за санкций против РФ производители электроники обращаются к трейд-маркетингу. Так, компания передает рекламный бюджет и право управления стратегией продвижения третьим лицам: ретейлерам, дистрибьюторам и маркетплейсам.
Еще один собеседник издания в одной из перечисленных компаний подтвердил, что существует тренд на возвращение прежних объемов рекламы в России. При этом в первую очередь, добавил он, маркетинг ориентируется на сотрудничество с блогерами.
Рекламный холдинг NMi Group подтвердил, что в прошлом году некоторые иностранные бренды действительно возобновили рекламную активность в РФ.
В Samsung отказались комментировать данную информацию, сообщив только, что поставки в Россию не осуществляются. В компаниях Acer и Honor также не дали никакого ответа на запрос издания.
Ранее сообщалось, что ретейлер DYI "Леруа Мерлен" переименовал материнскую компанию своей структуры в России в ООО "Ле Монлид". В компании подчеркнули, что это никак не отразится на операционной деятельности, стратегических планах и работе сотрудников организации.
До этого в СМИ появилась информация о том, что немецкий производитель бытовой техники Bosch, который два года назад объявил о приостановке деятельности в РФ, выставил на продажу свою штаб-квартиру на Вашутинском шоссе в Химках.
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