Ушедшие из РФ бренды электроники вернулись на рынок рекламы через посредников – СМИ

Фото: depositphotos/Irrmago

Зарубежные производители электроники, прекратившие поставки и отказавшиеся от рекламы в РФ в 2022 году, нарастили рекламную активность в России в 2023 году. Так, она достигла 65–100% от показателей упоминаемости в 2021 году, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные TelecomDaily.

Среди таких брендов оказались южнокорейская компания Samsung, а также тайваньская Acer и китайские Honor и Xiaomi. По данным аналитиков, ни у одной из этих организаций не было рекламы в РФ в 2022 году.

По словам источника издания среди топ-менеджеров крупной торговой сети, из-за санкций против РФ производители электроники обращаются к трейд-маркетингу. Так, компания передает рекламный бюджет и право управления стратегией продвижения третьим лицам: ретейлерам, дистрибьюторам и маркетплейсам.

Еще один собеседник издания в одной из перечисленных компаний подтвердил, что существует тренд на возвращение прежних объемов рекламы в России. При этом в первую очередь, добавил он, маркетинг ориентируется на сотрудничество с блогерами.

Рекламный холдинг NMi Group подтвердил, что в прошлом году некоторые иностранные бренды действительно возобновили рекламную активность в РФ.

В Samsung отказались комментировать данную информацию, сообщив только, что поставки в Россию не осуществляются. В компаниях Acer и Honor также не дали никакого ответа на запрос издания.

Ранее сообщалось, что ретейлер DYI "Леруа Мерлен" переименовал материнскую компанию своей структуры в России в ООО "Ле Монлид". В компании подчеркнули, что это никак не отразится на операционной деятельности, стратегических планах и работе сотрудников организации.

До этого в СМИ появилась информация о том, что немецкий производитель бытовой техники Bosch, который два года назад объявил о приостановке деятельности в РФ, выставил на продажу свою штаб-квартиру на Вашутинском шоссе в Химках.