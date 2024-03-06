Leroy Merlin переименовал материнскую компанию в России в "Ле Монлид"

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Ретейлер DYI "Леруа Мерлен" переименовал материнскую компанию своей структуры в России в ООО "Ле Монлид", сообщает ТАСС.

В компании подчеркнули, что 5 марта 2024 года юридическое наименование ООО "Леруа Мерлен Восток" сменилось без изменения юридического лица. Это никак не отразится на операционной деятельности, стратегических планах и работе сотрудников компании. Решений о ребрендинге на данный момент нет.

Отмечается также, что компанию переименовали в рамках передачи управления локальному менеджменту "Леруа Мерлен" в России.

В октябре прошлого года Forbes опубликовал топ-50 самых крупных зарубежных компаний в России по итогам прошлого года.

Французская розничная сеть товаров для дома "Леруа Мерлен" расположилась на первой строчке в рейтинге. Компания впервые не раскрыла свою информацию по финансовой части, поэтому в рейтинге учитывалась только их выручка, которая составила 529,7 миллиарда рублей.

В марте 2023 года французская компания Adeo, владеющая брендом Leroy Merlin, приняла решение о продаже своих магазинов строительных материалов в РФ российскому менеджменту. Основным владельцем ООО "Леруа Мерлен Восток", российской структуры сети DIY-магазинов Leroy Merlin, стала компания Scenari Holding LP, зарегистрированная в ОАЭ.

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