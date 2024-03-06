06 марта, 12:40Экономика
Leroy Merlin переименовал материнскую компанию в России в "Ле Монлид"
Фото: ТАСС/Сергей Петров
Ретейлер DYI "Леруа Мерлен" переименовал материнскую компанию своей структуры в России в ООО "Ле Монлид", сообщает ТАСС.
В компании подчеркнули, что 5 марта 2024 года юридическое наименование ООО "Леруа Мерлен Восток" сменилось без изменения юридического лица. Это никак не отразится на операционной деятельности, стратегических планах и работе сотрудников компании. Решений о ребрендинге на данный момент нет.
Отмечается также, что компанию переименовали в рамках передачи управления локальному менеджменту "Леруа Мерлен" в России.
В октябре прошлого года Forbes опубликовал топ-50 самых крупных зарубежных компаний в России по итогам прошлого года.
Французская розничная сеть товаров для дома "Леруа Мерлен" расположилась на первой строчке в рейтинге. Компания впервые не раскрыла свою информацию по финансовой части, поэтому в рейтинге учитывалась только их выручка, которая составила 529,7 миллиарда рублей.
В марте 2023 года французская компания Adeo, владеющая брендом Leroy Merlin, приняла решение о продаже своих магазинов строительных материалов в РФ российскому менеджменту. Основным владельцем ООО "Леруа Мерлен Восток", российской структуры сети DIY-магазинов Leroy Merlin, стала компания Scenari Holding LP, зарегистрированная в ОАЭ.
Госдума приняла законопроект о фирмах-однодневках
Читайте также
- В России начались перебои с импортом продукции для лечения диабета – СМИ
- Совет ГД принял решение об использовании депутатами только отечественных авто