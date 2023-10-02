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02 октября, 10:23

Экономика

"Леруа Мерлен" возглавила рейтинг Forbes самых крупных иностранных компаний в РФ

Фото: 123RF/blinow61

Издание Forbes опубликовало топ-50 самых крупных зарубежных компаний в России по итогам прошлого года.

Французская розничная сеть товаров для дома "Леруа Мерлен" расположилась на первой строчке в рейтинге, а в прошлогоднем списке она занимала вторую позицию. Компания впервые не раскрыла свою информацию по финансовой части, поэтому в рейтинге учитывалась только их выручка, которая составила 529,7 миллиарда рублей, по данным агентства INFOLine.

Лидер прошлогоднего рейтинга – немецкий автомобильный производитель Volkswagen Group – ушел из России. Также выбыли из списка и другие производители автомобилей и электроники, которые приостановили или закрыли бизнес в РФ: Renault (ранее третья строчка рейтинга), Apple (пятая), Toyota Motor (седьмая), Samsung Electronics (девятая) и другие.

Пополнили список 22 новые компании из Китая (шесть организаций), Турции, Франции и Германии (по пять). Больше всего в топе оказалось представителей США (восемь компаний).

В топ крупнейших иностранных компаний в России по выручке также вошли:

  1. JT Group (Япония, табачная промышленность) – 432,6 миллиарда рублей;
  2. Philip Morris International (США, табачная промышленность) – 399,9 миллиарда рублей;
  3. PepsiCo (США, пищевая промышленность) – 303,7 миллиарда рублей;
  4. Elo Group ("Ашан", "Атак", Франция, торговля) – 292,6 миллиарда рублей;
  5. VEON ("Вымпелком", Нидерланды, телекоммуникации) – 286,4 миллиарда рублей;
  6. Metro AG (Германия, торговля) – 223,6 миллиарда рублей;
  7. Mars (США, пищевая промышленность) – 201,4 миллиарда рублей;
  8. Nestle (Швейцария, пищевая промышленность) – 195 миллиардов рублей;
  9. Chery Automobile (Китай, автомобили) – 147,5 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила проведение сделки по продаже активов Decathlon в России. В стране у сети насчитывается 35 магазинов и один склад. Приобретателем активов стал владелец франшизы Mango.

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