Астролог Тамара Глоба попала в базу "Миротворца"

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Основатели украинского сайта "Миротворец" включили астролога Тамару Глобу в базу ресурса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала.

Поводом, как утверждается на сайте, послужил сделанный ею ранее астрологический прогноз о президенте Украины Владимире Зеленском.

Ранее в базу "Миротворца" добавили лидера российской рок-группы "Монгол Шуудан" Валерия Скородеда. Музыканта обвиняют в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в публичной поддержке России и Вооруженных сил РФ.

До этого в базу украинского сайта внесли супругу народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяну Брухунову. Ее обвинили в пропаганде, поддержке России и посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины.