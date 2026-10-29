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29 октября, 07:46

Город

Четыре помещения для бизнеса выставили на торги в Академическом районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Четыре нежилых помещения на улице Дмитрия Ульянова в Академическом районе Москвы выставили на торги. Площадь каждого объекта составляет от 313,5 до 334,4 квадратного метра. Об этом сообщил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Все помещения находятся на первых этажах жилых домов и имеют отдельные входы. Объекты расположены по адресам улица Дмитрия Ульянова, дом 23, корпус 2, дом 27 и дом 27, корпус 1.

По словам Пуртова, свободное назначение помещений позволяет использовать их для разных коммерческих проектов. Среди возможных вариантов он назвал офисы, многопрофильные клиники и фитнес-центры. Такие площади также могут заинтересовать предпринимателей, работающих в сфере торговли, медицины и других направлений.

Объекты находятся недалеко от станции метро "Академическая" Калужско-Рижской и Троицкой линий. Инвесторы могут ознакомиться с условиями участия в аукционах на портале городских торгов.

Ранее на торги выставили нежилое помещение площадью 202 квадратных метра в Таганском районе. Оно расположено в Певческом переулке, рядом со станцией метро "Китай-город". Объект можно использовать для организации, оказывающей бытовые услуги.

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