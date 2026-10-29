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29 октября, 08:02

Происшествия

Школьниц из Петербурга задержали за теракты после общения в чате знакомств

Фото: sledcom.ru

Две несовершеннолетние жительницы Санкт-Петербурга оказались фигурантками уголовных дел после поджогов автозаправки и служебных автомобилей полиции. По версии следствия, школьниц обманом вовлекли в противоправную деятельность через бот популярного чата знакомств. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Один из эпизодов произошел в сентябре 2026 года на улице Парашютной. По данным следствия, одна из девушек подожгла автозаправочную станцию. После этого она направилась по другому адресу, где ее задержали.

Второй случай произошел в том же месяце возле отдела полиции на улице Марата. Школьница облила горючей жидкостью служебные автомобили и подожгла их. Затем она направилась к другому отделу полиции, однако была задержана.

Обе девушки находятся под домашним арестом.

Ранее в Екатеринбурге задержали 17-летнего юношу, который подозревается в поджоге двух полицейских машин. По данным СК, подросток действовал по указанию кураторов, с которыми общался в интернете. Противоправные действия пресек правоохранитель, применивший табельное оружие.

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