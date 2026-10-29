Задымление на руднике "Северный" не повлияет на работу предприятия

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Задымление на руднике "Северный" в Мурманской области не отразится на производственной деятельности предприятия. Об этом ТАСС сообщили в Кольской горно-металлургической компании.

В компании уточнили, что дым обнаружили на строящемся участке капитального строительства на горизонте минус 800 метров. Возгорание удалось устранить первичными средствами пожаротушения.

"Создана комиссия по выяснению обстоятельств происшествия, ведется расследование. На производственную деятельность случившееся не повлияет", – сообщили в Кольской ГМК.

Для выяснения и устранения причин задымления привлекли аварийно-спасательные службы. В целях безопасности персонал рудника подняли на поверхность, добавили в компании.

Ранее из рудника "Северный" эвакуировали 79 человек из-за задымления. Сигнал поступил в 06:05 по московскому времени 29 октября. Дым заметили на конвейерном уклоне выработки на глубине 800 метров. Погибших и пострадавших нет.