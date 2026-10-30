Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют для посетителей 4 ноября

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Посетить мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены 4 ноября не получится. Доступ туда ограничат в День народного единства, сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО России.

Ограничение будет действовать в течение всего праздничного дня. В ФСО уточнили, что допуск посетителей на эти объекты 4 ноября 2026 года осуществляться не будет.

День народного единства ежегодно отмечают в России 4 ноября. Праздник связан с окончанием Смутного времени в XVII веке.

Ранее сообщалось, что к празднику в Музее Победы подготовили специальную программу. Посетители в национальных костюмах или с их элементами смогут бесплатно попасть в главное здание музея на Поклонной горе и филиал "Главные оружейные реликвии армии". Акция не распространяется на экспозиции "Подвиг Народа" и "Битва за Москву. Первая Победа!".