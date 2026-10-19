Эксперт Пожарская рассказала о мошеннических "дивидендах" к 4 ноября

Фото: depositphotos/Fascinadora

Мошенники используют День народного единства, который празднуется 4 ноября, чтобы выманивать у россиян личные данные и вовлекать их в новые схемы обмана. Аферисты обещают гражданам праздничную материальную помощь или дивиденды от продажи нефти и газа, рассказала ТАСС заместитель руководителя проекта Народного фронта "За права заемщиков" и платформы "Мошеловка" Александра Пожарская.

По словам эксперта, один из распространенных способов обмана – сообщения и звонки якобы от имени Социального фонда или других государственных организаций. Потенциальным жертвам сообщают, что им положена разовая выплата к празднику, а для ее получения предлагают перейти по ссылке или продиктовать код из СМС.

В последнее время злоумышленники также распространяют информацию о якобы положенных всем гражданам дивидендах от продажи нефти и газа. На поддельных сайтах пользователям предлагают рассчитать сумму выплаты, указав персональные данные и номер телефона.

После заполнения формы с человеком связывается так называемый персональный менеджер. Как пояснила Пожарская, затем жертву пытаются вовлечь в другие мошеннические схемы.

Эксперт рекомендовала проверять информацию о выплатах на официальных государственных ресурсах и предупреждать о подобных уловках родственников. Она подчеркнула, что для получения настоящих государственных выплат не нужно переходить по ссылкам из СМС или мессенджеров.

Ранее московская полиция призвала соблюдать осторожность при общении с незнакомцами по телефону и в интернете, чтобы снизить риск мошенничества. В частности, гражданам посоветовали не сообщать неизвестным персональные данные и не произносить фразы, которые могут быть использованы для подтверждения личности или согласия.