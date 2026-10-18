В МВД призвали не делиться личными данными в разговоре с незнакомцами

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Московская полиция призвала соблюдать осторожность при общении с незнакомцами по телефону и в интернете, чтобы снизить риск мошенничества. В частности, гражданам советуют не сообщать неизвестным персональные данные и не произносить фразы, которые могут быть использованы для подтверждения личности или согласия, говорится в материалах пресс-службы главного управления МВД России по Москве.

В полиции предупредили, что речь и видеоизображение человека могут записывать и преобразовывать. Поэтому при разговоре с неизвестными рекомендуют не использовать слова "да", "подтверждаю" и "согласен", а также не называть фамилию, имя и отчество.

Еще одна мера защиты – подключение двухфакторной аутентификации для учетных записей. Кроме того, в МВД советуют отключить автоматическую загрузку медиафайлов в мессенджерах и установить на устройство антивирус. Это поможет снизить риск загрузки файлов, содержащих вредоносные программы.

В ведомстве также предостерегли от ввода логинов и паролей на страницах, открытых по ссылкам из неизвестных сообщений. Если страница авторизации выглядит необычно, ее следует закрыть и перейти в сервис через официальное приложение или самостоятельно введенный адрес сайта.

При подозрении на мошенничество полиция советует сменить пароль и проверить историю входов в учетную запись на наличие незнакомых устройств или подозрительной активности.

Ранее МВД рекомендовало владельцам смартфонов использовать сложные пароли и специальные менеджеры для хранения данных, чтобы защитить гаджет от взлома и кражи. Для защиты устройства правоохранители советуют установить ПИН-код длиной более шести символов.