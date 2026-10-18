Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 октября, 05:15

Безопасность
Главная / Новости /

В МВД призвали не делиться личными данными в разговоре с незнакомцами

В МВД рассказали, какие фразы опасно произносить во время разговора с незнакомцами

Фото: depositphotos/Elnur_

Московская полиция призвала соблюдать осторожность при общении с незнакомцами по телефону и в интернете, чтобы снизить риск мошенничества. В частности, гражданам советуют не сообщать неизвестным персональные данные и не произносить фразы, которые могут быть использованы для подтверждения личности или согласия, говорится в материалах пресс-службы главного управления МВД России по Москве.

В полиции предупредили, что речь и видеоизображение человека могут записывать и преобразовывать. Поэтому при разговоре с неизвестными рекомендуют не использовать слова "да", "подтверждаю" и "согласен", а также не называть фамилию, имя и отчество.

Еще одна мера защиты – подключение двухфакторной аутентификации для учетных записей. Кроме того, в МВД советуют отключить автоматическую загрузку медиафайлов в мессенджерах и установить на устройство антивирус. Это поможет снизить риск загрузки файлов, содержащих вредоносные программы.

В ведомстве также предостерегли от ввода логинов и паролей на страницах, открытых по ссылкам из неизвестных сообщений. Если страница авторизации выглядит необычно, ее следует закрыть и перейти в сервис через официальное приложение или самостоятельно введенный адрес сайта.

При подозрении на мошенничество полиция советует сменить пароль и проверить историю входов в учетную запись на наличие незнакомых устройств или подозрительной активности.

Ранее МВД рекомендовало владельцам смартфонов использовать сложные пароли и специальные менеджеры для хранения данных, чтобы защитить гаджет от взлома и кражи. Для защиты устройства правоохранители советуют установить ПИН-код длиной более шести символов.

Читайте также


безопасность

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика