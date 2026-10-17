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17 октября, 07:43

Безопасность

Роскачество предупредило о новой схеме мошенничества с заказами на маркетплейсах

Фото: depositphotos/stasokulov

Покупатели могут лишиться денег и оплаченных товаров из-за новой схемы мошенничества с заказами на маркетплейсах. О способе обмана ТАСС рассказали представители Роскачества.

По данным организации, злоумышленники разными способами, в том числе с помощью социальной инженерии, получают штрихкоды для выдачи посылок и затем перепродают их посторонним людям. Для поиска покупателей они создают в мессенджерах поддельные интернет-магазины и обещают скидки до 70–90%.

Мошенники объясняют низкие цены распродажами, ликвидацией складов или якобы возможностью сотрудников выносить товары по неофициальным каналам. Однако покупателям предлагают не сами вещи, а штрихкоды, по которым можно забрать посылку в пункте выдачи заказов.

В Роскачестве пояснили, что полученный код может вести на настоящий заказ, но оформленный на другого человека. После перевода денег покупатель приходит в пункт выдачи, где штрихкод может оказаться поддельным, уже использованным или не считываться системой.

"Код может оказаться уже использованным, поддельным или не считываться системой. Однако чаще всего он ведет на чужой оплаченный заказ, который забирает первый пришедший", – предупредили в ведомстве.

При этом пункт выдачи формально выполняет свои обязательства: товар выдают человеку, предъявившему подходящий код. В результате настоящий владелец заказа остается без покупки, а злоумышленники забирают деньги и прекращают общение с обманутым покупателем.

Ранее в МВД рассказали, что для защиты от киберпреступников нужно настроить двухфакторную аутентификацию, а также не открывать подозрительные ссылки и избегать звонков от незнакомцев.

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