Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 16:19

Безопасность

В МВД рекомендовали не затягивать подозрительные разговоры и не говорить в них "да"

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Для защиты от дистанционных мошенников следует настроить двухфакторную аутентификацию, не открывать подозрительные ссылки и избегать звонков с неизвестных номеров. Такие советы даются в материалах столичного главка МВД с пресс-конференции "Борьба с кибермошенничеством".

Отмечается, что сотрудники банков, правоохранительных органов, операторов связи и служб безопасности не связываются с гражданами через мессенджеры. Если звонок или сообщение вызывают сомнения, необходимо проверить информацию через официальные контакты организации или самого отправителя.

Для дополнительной защиты специалисты советуют задавать собеседнику уточняющие вопросы, не затягивать подозрительные разговоры и не произносить в них слова "да", "подтверждаю" и "согласен", а также не сообщать полные фамилию, имя и отчество. Речь и изображение человека могут записывать и изменять.

Кроме того, МВД рекомендует отключить автоматическую загрузку файлов в мессенджерах и установить на устройство антивирус. Это поможет снизить риск загрузки вредоносных программ.

Отдельное внимание в ведомстве уделили защите учетных записей. Не следует вводить логины и пароли на страницах, открытых по неизвестным ссылкам. Если сайт выглядит подозрительно, нужно закрыть его и войти в нужный сервис через официальное приложение или сайт.

Если пользователь уже ввел данные на сомнительной странице, ему следует немедленно сменить пароль от электронной почты и связанных с ней сервисов, а также проверить историю входов на предмет подозрительной активности.

Ранее в МВД сообщили, что до 2025 года большинство преступлений телефонных мошенников совершалось с привлечением дропперов – людей, которые за вознаграждение передают злоумышленникам свои банковские карты или помогают проводить финансовые операции.

5 июля 2025 года в России вступил в силу закон, устанавливающий уголовную ответственность за такие действия. По оценке столичного главка МВД, после изменения законодательства количество подобных преступлений практически свелось к нулю.

При этом мошенники продолжают использовать курьеров для проведения транзакций, в том числе с криптовалютой, для операций с которой могут требоваться паспортные данные и подтверждение личности.

Мошенники стали обманывать россиян под видом ипотечных выплат

Читайте также


безопасность

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

Топливный кризис сковал Бали

Очереди на заправках растягиваются на километры, а водители объезжают десятки локаций в поисках топлива

Читать
закрыть

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

Чем можно заразиться от домашнего животного?

Поскольку питомцы вылизывают себя, со слюной они могут выбрасывать различные микроорганизмы

Погладив, человек через руку рискует перенести их на слизистые, что небезопасно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика