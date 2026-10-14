В МВД рекомендовали не затягивать подозрительные разговоры и не говорить в них "да"

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Для защиты от дистанционных мошенников следует настроить двухфакторную аутентификацию, не открывать подозрительные ссылки и избегать звонков с неизвестных номеров. Такие советы даются в материалах столичного главка МВД с пресс-конференции "Борьба с кибермошенничеством".

Отмечается, что сотрудники банков, правоохранительных органов, операторов связи и служб безопасности не связываются с гражданами через мессенджеры. Если звонок или сообщение вызывают сомнения, необходимо проверить информацию через официальные контакты организации или самого отправителя.

Для дополнительной защиты специалисты советуют задавать собеседнику уточняющие вопросы, не затягивать подозрительные разговоры и не произносить в них слова "да", "подтверждаю" и "согласен", а также не сообщать полные фамилию, имя и отчество. Речь и изображение человека могут записывать и изменять.

Кроме того, МВД рекомендует отключить автоматическую загрузку файлов в мессенджерах и установить на устройство антивирус. Это поможет снизить риск загрузки вредоносных программ.

Отдельное внимание в ведомстве уделили защите учетных записей. Не следует вводить логины и пароли на страницах, открытых по неизвестным ссылкам. Если сайт выглядит подозрительно, нужно закрыть его и войти в нужный сервис через официальное приложение или сайт.

Если пользователь уже ввел данные на сомнительной странице, ему следует немедленно сменить пароль от электронной почты и связанных с ней сервисов, а также проверить историю входов на предмет подозрительной активности.

Ранее в МВД сообщили, что до 2025 года большинство преступлений телефонных мошенников совершалось с привлечением дропперов – людей, которые за вознаграждение передают злоумышленникам свои банковские карты или помогают проводить финансовые операции.

5 июля 2025 года в России вступил в силу закон, устанавливающий уголовную ответственность за такие действия. По оценке столичного главка МВД, после изменения законодательства количество подобных преступлений практически свелось к нулю.

При этом мошенники продолжают использовать курьеров для проведения транзакций, в том числе с криптовалютой, для операций с которой могут требоваться паспортные данные и подтверждение личности.

