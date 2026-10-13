МВД: проверить безопасность сохраненных паролей можно через браузеры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

О компрометации данных быстрее всего можно узнать с помощью браузеров и менеджеров паролей. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Ведомство подготовило инструкцию о том, как проверить сохраненные пароли на безопасность. Алгоритм сделан на примере "Яндекс Браузера" и Google Chrome. Сервисы в реальном времени сравнивают данные из хранилища с базами похищенных учетных записей.

Такие программы узнают об утечке благодаря базам скомпрометированных паролей и технологии k-анонимизации. Она дает возможность проверить пароль, не отправляя его на внешний сервер.

Владельцам "Яндекс Браузера" советуют открыть "Настройки", зайти в раздел "Пароли и данные" и нажать на пункт "Проверка паролей". После этого появится информация о сайтах, где могли похитить данные, а пользователю предложат сменить пароли самостоятельно.

"Схожая инструкция по проверке безопасности есть и в Google Chrome", – пояснили в управлении.

Там нужно зайти в "Настройки", выбрать "Конфиденциальность и безопасность" и нажать на пункт "Перейти к проверке безопасности". Браузер покажет количество скомпрометированных паролей и предложит их сменить.

Ранее столичный портал потребителя собрал материалы с рекомендациями для родителей о защите детей от мошенников в интернете и по телефону. В разделе "Родителям" размещены советы экспертов и видеоролики.

Они помогут доступно объяснить ребенку, чем опасно общение с незнакомцами в Сети, как не попасться на уловки злоумышленников при использовании банковской карты и покупках на маркетплейсах.

