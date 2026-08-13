В Госдуме предупредили о новой схеме мошенников с вредоносными видеофайлами

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Мошенники начали маскировать вредоносные программы под видеофайлы. Об этом RT заявил депутат Госдумы, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.

По словам парламентария, злоумышленники присылают россиянам в мессенджерах сообщения якобы от знакомых с просьбой как можно скорее посмотреть видео. Если открыть файл, аферисты могут получить доступ к онлайн-банку и электронным кошелькам пользователя.

Немкин пояснил, что опасность схемы основана на двух уровнях доверия: сообщение приходит от знакомого, а видео является привычным форматом, который люди открывают, почти не задумываясь. Поэтому жертва может не распознать угрозу в сообщении.

Депутат подчеркнул, что сам факт получения файла от знакомого сейчас не является гарантией безопасности. Если сообщение выглядит подозрительно, человек написал впервые после долгого перерыва или просто отправляет ссылку без пояснений, стоит перезвонить ему.

Особое внимание Немкин рекомендовал уделить любым предложениям скачать приложение или предоставить ему разрешения после открытия файла – лучше этого не делать. Также не стоит вносить в неизвестные приложения данные банковской карты, пароли и СМС-коды.

Ранее мошенники начали притворяться работодателями, чтобы выманить у людей, ищущих работу, деньги и личные данные. Часто жертвами становятся молодые специалисты, школьники и студенты.

Например, аферисты могут предложить пройти платную профессиональную подготовку, а также просить предоставить им паспортные данные, реквизиты банковских карт или пароли.