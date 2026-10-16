Эксперты проекта "Перезвони сам" предупредили о схемах обмана при выдаче займов

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Эксперты проекта "Перезвони сам" изучили самые распространенные виды обмана и подготовили рекомендации, которые помогут оформить займ без потери средств и имущества. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как отметила руководитель проекта "Перезвони сам" столичного департамента информационных технологий, в жизни бывают разные ситуации и иногда приходится брать деньги взаймы. Она подчеркнула, что в моменты, когда средства нужны срочно, а изучить предложения нет времени, чаще всего появляются мошенники.

Они маскируются под ломбарды, комиссионные магазины или лизинговые компании. Люди думают, что оформляют обычный кредит, но на самом деле подписывают документы, из-за которых могут потерять единственную машину или семейные украшения. Злоумышленники также часто берут займы по чужим паспортным данным.

Поэтому Шилина рекомендует периодически проверять свою кредитную историю и активировать самозапрет на новые кредиты. Она также посоветовала не соглашаться на "заманчивые займы" под залог, если компания не числится в официальном списке Центробанка России. Проверка лицензии на сайте регулятора занимает всего пару минут, но помогает избежать потери имущества и траты времени на судебные разбирательства.

Главные схемы мошенничества

Один из частых сценариев – займы, оформленные по чужим паспортным данным и ИНН. Владелец документов узнает о долге лишь после того, как запись о нем появляется в его кредитной истории, а деньги к тому моменту уже получил злоумышленник. Чтобы вовремя заметить подозрительные запросы и обязательства, эксперты советуют запрашивать отчет в Бюро кредитных историй дважды в год.

Дополнительный барьер для мошенников – самозапрет на получение кредитов и займов. Установить его можно через портал "Госуслуги" или в центрах "Мои документы". Функция блокирует возможность тайно оформить заем на чужое имя в банке или микрофинансовой организации. Если кредитор все же выдаст деньги вопреки запрету, взыскать их он не сможет: по закону гражданин от такого долга освобождается полностью.

Еще один прием – выдача денег с введением заемщика в заблуждение относительно порядка предоставления займа. Заведомо невыгодные условия особенно часто встречаются при микрозаймах: клиенту не разъясняют полную стоимость кредита, скрывают размер переплаты и штрафов, а в договор включают пункты, явно невыгодные для заемщика.

Подписание такого документа без оценки собственных финансовых возможностей ведет к долговой зависимости. Кабальную сделку можно оспорить в суде, однако специалисты рекомендуют внимательно изучать все условия до подписания и не соглашаться на предложения, смысл которых не до конца ясен.

Среди распространенных схем в потребительском кредитовании под залог движимого имущества эксперты выделяют заем по договору хранения. Нелегальный кредитор предлагает клиенту деньги, маскируя их под "обеспечительный платеж", а взамен получает движимое имущество, например золотую цепочку или ювелирные изделия.

Вернуть придется сумму займа вместе с комиссией за хранение, которая фактически представляет собой проценты. Процентные ставки у нелегальных кредиторов очень высокие, а при малейшей задержке платежа залоговое имущество может быть реализовано, и все вырученные средства останутся у кредитора.

Похожая уловка – заем под видом возвратного лизинга. Клиенту предлагают по договору купли-продажи продать машину компании, а затем сразу взять этот же автомобиль в лизинг, то есть в финансовую аренду. Формально человек становится арендатором собственного автомобиля, ежемесячно вносит платежи и проценты.

Если обязательства выполняются, по окончании срока аренды машина возвращается клиенту, если нет – компания вправе изъять автомобиль. Мошенники в этой схеме нацелены не на возврат долга, а именно на изъятие имущества.

Осторожность стоит проявлять и с псевдокомиссионными магазинами. Легальные комиссионки просто принимают товары на продажу, а некоторые организации предлагают клиенту деньги за вещь с обязательством выкупить ее позже по завышенной цене. Фактически это потребительские займы под залог, но выдавать их вправе только ломбарды из реестра Банка России. Если платеж задержится, нелегальный кредитор продаст залог и оставит все вырученные средства себе.

Способы защиты

Перед оформлением займа эксперты рекомендуют убедиться, что у организации есть лицензия Банка России. Сделать это следует до того, как доверить кому-либо сбережения или взять кредит. Проверить лицензию можно на официальном сайте ЦБ.

Кроме того, важно изучить предупредительный список Банка России. В нем публикуются компании с признаками финансовой пирамиды, нелегального кредитора или иных нелегальных участников рынка. Если организация в этом списке, сотрудничать с ней нельзя.

Также необходимо внимательно читать условия договора и проверять надежность кредитора. На компанию, которой нет в списке, но которая действует нелегально, можно пожаловаться в ЦБ.

Через портал "Госуслуги" можно выяснить, в каком БКИ находится кредитная история пользователя. Проверить ее в каждом бюро разрешено бесплатно два раза в год.

Ранее в МВД рассказали, что для защиты от киберпреступников нужно настроить двухфакторную аутентификацию, а также не открывать подозрительные ссылки и избегать звонков от незнакомцев. Сотрудники банков, правоохранительных органов, операторов связи и служб безопасности не связываются с гражданами через мессенджеры.

