Эксперт Андрианов: странный голос с паузами может указывать на звонок мошенника

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Неестественные паузы, монотонная речь и резкая смена темы разговора могут указывать на мошеннический звонок. На какие детали стоит обращать внимание, чтобы распознать обман, РИА Новости рассказал заместитель директора Ассоциации развития финансовой грамотности Андрей Андрианов.

По словам эксперта, даже звонок с официального номера не гарантирует, что собеседник действительно представляет названную организацию. Мошенники могут подменять номера, а также выдавать себя за сотрудников управляющих компаний, банков и поликлиник.

Дополнительным сигналом может стать несовпадение каналов связи. Например, человек представляется сотрудником банка, но сообщение с кодом приходит через посторонний сервис. Андрианов напомнил, что официальные организации используют собственные каналы связи, включая короткие номера банков и официальные приложения.

Еще один тревожный признак – неожиданная смена темы разговора. Сначала собеседник может обсуждать качество услуг, а затем потребовать назвать код подтверждения либо перевести деньги. Эксперт советует в таких случаях задуматься, почему разговор перешел от первоначальной темы к финансовым операциям.

Аферисты также могут имитировать голоса родственников и знакомых с помощью нейросетей. По словам Андрианова, насторожить должны "металлический" оттенок голоса, монотонность, неестественные паузы и отсутствие слышимого дыхания во время них. Такие особенности могут указывать на искусственно сгенерированную речь.

Ранее в МВД рассказали, что для защиты от киберпреступников нужно настроить двухфакторную аутентификацию, а также не открывать подозрительные ссылки и избегать звонков от незнакомцев. Сотрудники банков, правоохранительных органов, операторов связи и служб безопасности не связываются с гражданами через мессенджеры.