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17 октября, 03:47

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ТАСС: россиянам стали рассылать архивы с вирусами под видом повесток

Мошенники начали рассылать россиянам фальшивые повестки с вирусами – СМИ

Фото: depositphotos/yekophotostudio

Россияне стали получать электронные письма с повестками к следователю, вложения в которых могут содержать вредоносные программы и заразить компьютер или другое устройство. О новой схеме мошенничества пишет ТАСС.

В сообщениях получателей просят ознакомиться с повесткой и предоставить необходимые сведения для проведения следственных действий. К письму прикрепляют архив с документом, содержащим вредоносное программное обеспечение (ВПО).

Чтобы заставить человека открыть вложение, злоумышленники ссылаются на возможные последствия неявки. В частности, они угрожают приводом, денежным взысканием или объявлением в розыск, указывая соответствующие статьи Уголовно-процессуального кодекса России.

Если адресат не открывает файл, письма продолжают поступать с интервалом в 15–20 минут. Таким способом мошенники пытаются усилить давление и добиться того, чтобы человек испугался последствий и запустил вредоносное вложение.

Открытие зараженного файла может привести к инфицированию электронного устройства. Поэтому подозрительные архивы с якобы официальными документами не следует открывать, особенно если письмо сопровождается угрозами и настойчивыми требованиями.

Ранее в МВД рассказали, что для защиты от киберпреступников нужно настроить двухфакторную аутентификацию, а также не открывать подозрительные ссылки и избегать звонков от незнакомцев.

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