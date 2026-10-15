МВД: мошенники полтора года выманивали деньги у жителя Москвы

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Житель Москвы неоднократно переводил деньги телефонным аферистам на протяжении полутора лет, даже после того, как обратился за помощью в правоохранительные органы. Этот случай стал рекордным по длительности мошеннического воздействия на одного человека, сообщил начальник управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД по Москве Антон Кононенко в беседе с ТАСС.

По словам представителя ведомства, сначала злоумышленники убедили мужчину перевести им деньги. Осознав, что его обманули, москвич подал заявление в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело и объяснили потерпевшему основные правила цифровой безопасности. Ему также рассказали, как следует действовать при звонках от неизвестных.

Однако после начала расследования аферисты вновь вышли на связь с мужчиной. Он ответил на очередной звонок и снова лишился денег. В дальнейшем подобные эпизоды повторялись еще несколько раз.

Кононенко пояснил, что злоумышленники могут намеренно поддерживать контакт с людьми, которых уже обманули. Они рассчитывают, что потерпевшие продолжат выполнять их требования и переводить новые суммы.

Ранее россиянам рассказали, какие детали в телефонном разговоре могут выдать мошенников. Среди них – неестественные паузы, монотонная речь и резкая смена темы разговора.