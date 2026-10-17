В МВД перечислили правила для защиты телефона от взлома

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

МВД РФ рекомендовало владельцам смартфонов использовать сложные пароли и специальные менеджеры для хранения данных, чтобы защитить гаджет от взлома и кражи. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы ведомства.

Для защиты устройства правоохранители советуют установить ПИН-код длиной более шести символов, а также запретить показ смс и уведомлений на заблокированном экране. В противном случае мошенники смогут увидеть коды подтверждения.

Кроме того, в МВД призвали поставить биометрический пароль – отпечаток пальца или Face ID – на важные приложения. Также необходимо отключить автоматическое сохранение паролей в браузере и использовать для их хранения специальные менеджеры.

В ведомстве добавили, что стоит настроить удаленную блокировку и удаление данных, а также никогда не оставлять гаджет без присмотра.

В МВД подчеркнули, что с помощью украденного или взломанного телефона злоумышленники могут зайти в онлайн-банк и похитить деньги, оформить микрозаймы через "Госуслуги", украсть аккаунты соцсетей и мессенджеров, получить доступ к аккаунтам на маркетплейсах для заказа товаров в рассрочку, а также найти пароли от важных сервисов и криптокошелька в заметках или галерее.

Ранее Роскачество предупредило о новой схеме мошенничества с заказами на маркетплейсах. По данным организации, злоумышленники разными способами, в том числе с помощью социальной инженерии, получают штрихкоды для выдачи посылок и затем перепродают их посторонним людям. Для поиска покупателей они создают в мессенджерах поддельные интернет-магазины.

