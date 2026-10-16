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16 октября, 11:20

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IT-эксперт Зыков: хранение паролей в текстовых файлах может привести к утечке данных

IT-эксперт объяснил, почему нельзя хранить пароли в заметках и текстовых файлах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Хранить пароли в обычных заметках, документах Word и текстовых файлах небезопасно: при заражении устройства вредоносной программой злоумышленники могут получить доступ ко всем сохраненным данным. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на главного редактора информационно-аналитического IT-издания "Рунет" Владимира Зыкова.

По словам эксперта, если посторонний получит доступ к компьютеру или смартфону, найти незащищенный файл с паролями и скопировать его содержимое будет несложно. При этом пользователь может даже не заметить, что его данные попали к злоумышленникам.

В качестве альтернативы Зыков посоветовал использовать специальные менеджеры паролей. Такие программы хранят данные в зашифрованном виде, а для доступа к ним достаточно запомнить один главный пароль.

Кроме того, менеджеры позволяют создавать сложные уникальные комбинации для разных сайтов и сервисов. Эксперт отметил, что использование одного и того же пароля для электронной почты, социальных сетей, интернет-магазинов и других платформ остается одной из распространенных ошибок пользователей.

Ранее в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России рассказали, как проверить сохраненные пароли на безопасность с помощью "Яндекс Браузера" и Google Chrome. Сервисы в режиме реального времени сопоставляют данные из хранилища с базами похищенных учетных записей.

Для выявления утечек они используют базы скомпрометированных паролей и технологию k-анонимизации, которая позволяет проверить пароль без отправки его на внешний сервер.

В "Яндекс Браузере" для этого нужно открыть "Настройки", перейти в раздел "Пароли и данные" и выбрать "Проверка паролей". В Google Chrome следует зайти в "Настройки", открыть "Конфиденциальность и безопасность" и нажать "Перейти к проверке безопасности". После проверки браузеры покажут, какие пароли могли быть скомпрометированы, и предложат их сменить.

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