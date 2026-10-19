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03:21

Безопасность

В МВД раскрыли новую схему мошенничества с мусорными контейнерами

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Мошенники придумали новый предлог, чтобы получить доступ к персональным данным россиян и убедить их перевести деньги на так называемый "безопасный счет". Злоумышленники начали представляться сотрудниками организации, которая якобы устанавливает ограждения для мусорных баков, следует из материалов МВД России.

Сначала аферист сообщает человеку о необходимости установить заграждение возле его дома. Под предлогом оформления договора он просит назвать паспортные данные и номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). Затем он запрашивает код из сообщения и прекращает разговор.

Через некоторое время с потенциальной жертвой связывается другой мошенник. Он представляется специалистом портала "Госуслуги" и заявляет, что личный кабинет человека взломали. После этого собеседника предупреждают о звонке якобы от сотрудника Федеральной службы безопасности.

Следующий участник схемы связывается с человеком через мессенджер. Лжесотрудник силового ведомства утверждает, что от имени жертвы оформили кредит, а полученные деньги собираются перевести на Украину. Чтобы якобы защитить накопления, человеку предлагают отправить средства на "безопасный счет".

На самом деле указанные реквизиты принадлежат мошенникам. После перевода денег человек теряет свои сбережения. В завершение злоумышленники требуют удалить переписку и уничтожить сведения о банковских операциях, чтобы скрыть следы обмана.

Ранее московская полиция призвала соблюдать осторожность при общении с незнакомцами по телефону и в интернете, чтобы снизить риск мошенничества. В частности, гражданам посоветовали не сообщать неизвестным персональные данные и не произносить фразы, которые могут быть использованы для подтверждения личности или согласия.

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