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18 октября, 11:01

Безопасность

В МВД назвали опасность взлома аккаунта на "Госуслугах"

Фото: depositphotos/dedivan1923

Злоумышленники, получив доступ к аккаунту на портале "Госуслуги", способны оформить от имени жертвы кредит или микрозайм, а также продать ее персональные данные. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.

При взломе аккаунта преступники могут подать заявку на заем, войти в онлайн-банк и заказать справку 2-НДФЛ. Кроме того, они способны получить за гражданина налоговый вычет: через его личный кабинет налогоплательщика оформить выплату и указать собственный банковский счет.

Помимо этого, злоумышленники могут оформить на жертву электронную сим-карту и использовать ее в мошеннических схемах. Также они могут продать личные данные – адрес, СНИЛС, информацию из паспорта и других документов, номера счетов.

В ведомстве отметили, что злоумышленники часто звонят или пишут россиянам, сообщая о взломе аккаунта на "Госуслугах", однако в большинстве случаев это лишь уловка. Правоохранители подчеркнули, что гражданам ни при каких условиях нельзя сообщать коды из СМС или приложений, даже если незнакомцы утверждают о взломе или необходимости "срочно защитить аккаунт".

Также нельзя подтверждать никакие действия под давлением, переходить по ссылкам от неизвестных и сообщать персональные данные по телефону.

Ранее московская полиция призвала соблюдать осторожность при общении с незнакомцами по телефону и в интернете, чтобы снизить риск мошенничества. В частности, гражданам посоветовали не сообщать неизвестным персональные данные и не произносить фразы, которые могут быть использованы для подтверждения личности или согласия.

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