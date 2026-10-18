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18 октября, 09:45

Безопасность

Мошенники стали создавать фальшивые чаты соседей

Мошенники стали создавать фальшивые чаты соседей

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Мошенники стали создавать фальшивые чаты соседей. Там они имитируют общение на бытовые темы и обсуждают актуальные для жильцов проблемы.

Когда внимание участников завоевано, один из якобы соседей предлагает перейти по ссылке, подтвердить участие в голосовании или получить выплату. Для этого необходимо сообщить код из СМС. Остальные участники чата, которые также являются аккаунтами аферистов, активно поддерживают диалог и создают иллюзию массового доверия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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