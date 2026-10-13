В суды РФ направили почти 40 уголовных дел в отношении подростков с начала 2026 года. Их обвиняют в поджогах железнодорожного оборудования, объектов транспортной инфраструктуры и вышек связи по заданиям украинских спецслужб. Несколько случаев вербовки зафиксировали в Москве.

Почему для этого все чаще выбирают именно подростков? Почему те верят злоумышленникам? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.