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13 октября, 07:30

Происшествия

В суды РФ направили почти 40 уголовных дел в отношении подростков с начала 2026 года

В суды РФ направили почти 40 уголовных дел в отношении подростков с начала 2026 года

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В суды РФ направили почти 40 уголовных дел в отношении подростков с начала 2026 года. Их обвиняют в поджогах железнодорожного оборудования, объектов транспортной инфраструктуры и вышек связи по заданиям украинских спецслужб. Несколько случаев вербовки зафиксировали в Москве.

Почему для этого все чаще выбирают именно подростков? Почему те верят злоумышленникам? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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