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10 августа, 21:15

Транспорт

Жители Путилкова пожаловались на грузовики, припаркованные возле ЖК

Жители Путилкова пожаловались на грузовики, припаркованные возле ЖК

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Жители Путилкова сообщили о грузовиках, которые заняли парковку возле крупного жилого комплекса. По словам местных жителей, на шоссе возле домов припаркованы более десяти фур, часть из них стоит без движения месяцами.

Машины мешают проезду и создают угрозу безопасности, а что находится внутри автомобилей, неизвестно. Привлечь внимание к проблеме жители пытаются уже не первый раз, но безрезультатно.

Юрист Руслан Авдеев рассказал, что в зависимости от ситуации за такую парковку предусмотрены разные штрафы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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