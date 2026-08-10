Жители Путилкова пожаловались на грузовики, припаркованные возле ЖК

Жители Путилкова сообщили о грузовиках, которые заняли парковку возле крупного жилого комплекса. По словам местных жителей, на шоссе возле домов припаркованы более десяти фур, часть из них стоит без движения месяцами.

Машины мешают проезду и создают угрозу безопасности, а что находится внутри автомобилей, неизвестно. Привлечь внимание к проблеме жители пытаются уже не первый раз, но безрезультатно.

Юрист Руслан Авдеев рассказал, что в зависимости от ситуации за такую парковку предусмотрены разные штрафы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

