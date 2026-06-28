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28 июня, 15:28

Транспорт

Минтранс РФ подготовил предложения по регулированию движения СИМ на тротуарах

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Минтранс РФ подготовил предложения по регулированию движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) на тротуарах. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин.

"Предложения все готовы… Понятно, что это всегда такая дискуссия между нами, ГИБДД, общественностью", – цитирует его ТАСС.

Министр уточнил, что предложения будут представлены в ближайшие 2–3 месяца.

Ранее стало известно о планах МВД и Минтранса России по обеспечению государственной регистрации СИМ с установкой номерных знаков к 2028 году. Данная работа пройдет в рамках утвержденного кабмином плана мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и перспективу до 2036-го.

Согласно этому же документу, Минтранс вместе с региональными властями в текущем году утвердят планы строительства инфраструктуры для электровелосипедов, электросамокатов и других СИМ.

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