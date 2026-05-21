21 мая, 15:35

Транспорт

МВД и Минтранс обеспечат госрегистрацию средств индивидуальной мобильности к 2028 году

Фото: Москва 24/Никита Симонов

МВД и Минтранс России обеспечат государственную регистрацию средств индивидуальной мобильности (СИМ) с установкой номерных знаков к 2028 году, сообщила пресс-служба российского кабмина.

Правительство утвердило план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и перспективу до 2036-го. В целом безаварийное движение с участием электросамокатов и других СИМ предлагается наладить за счет введения новых мер регулирования.

Уточняется, что план, содержащий свыше 260 мероприятий, предлагает практические шаги по реализации среднесрочных и долгосрочных приоритетов государства в обеспечении безопасности дорожного движения.

Более того, Минтранс вместе с региональными властями в текущем году утвердят планы строительства инфраструктуры для электровелосипедов, электросамокатов и других СИМ.

Ранее сообщалось, что в Москве могут запретить курьерам на тяжелых СИМ передвигаться по тротуарам. Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов уточнил, что Минтранс РФ и Дептранс Москвы уже работают над соответствующими изменениями законодательства.

