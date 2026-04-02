Курьерам на тяжелых СИМ могут запретить ездить по столичным тротуарам

В Москве могут запретить курьерам на тяжелых средствах индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты и велосипеды, передвигаться по тротуарам. Об этом ИС "Вести" заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Мы считаем, что им, конечно, не место на тротуаре. И большое количество справедливых комментариев жителей Москвы, которые чувствуют себя дискомфортно, мы с ними полностью согласны", – отметил заммэра.

По его словам, Минтранс РФ и Дептранс Москвы уже работают над соответствующими изменениями законодательства.

Ликсутов напомнил, что в текущем году количество электрических транспортных средств для проката также немного вырастет. Кроме того, планируется ограничить максимальную скорость электросамокатов и электровелосипедов 25 километрами в час.

Предполагается, что контроль за скоростным режимом будут выполнять сотрудники ГАИ. Кроме того, информация о нарушителях со столичных видеокамер также будет поступать в Госавтоинспекцию.

"У нас у всех курьерских служб на сумках есть номера, мы все данные передаем в ГАИ", – добавил Ликсутов.

Ранее Росстандарт утвердил поправку к ГОСТу, устанавливающему требования к государственным регистрационным знакам транспортных средств. Согласно изменениям, в ГОСТ водится новый тип регистрационных знаков для СИМ – 4В.

На знаке сверху должны быть расположены 3 буквы, а внизу – 2 цифры и код региона. Знак на СИМ должен быть установлен как спереди, так и сзади.

