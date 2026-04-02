Новости

Новости

02 апреля, 16:43

Транспорт

Курьерам на тяжелых СИМ могут запретить ездить по столичным тротуарам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве могут запретить курьерам на тяжелых средствах индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты и велосипеды, передвигаться по тротуарам. Об этом ИС "Вести" заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Мы считаем, что им, конечно, не место на тротуаре. И большое количество справедливых комментариев жителей Москвы, которые чувствуют себя дискомфортно, мы с ними полностью согласны", – отметил заммэра.

По его словам, Минтранс РФ и Дептранс Москвы уже работают над соответствующими изменениями законодательства.

Ликсутов напомнил, что в текущем году количество электрических транспортных средств для проката также немного вырастет. Кроме того, планируется ограничить максимальную скорость электросамокатов и электровелосипедов 25 километрами в час.

Предполагается, что контроль за скоростным режимом будут выполнять сотрудники ГАИ. Кроме того, информация о нарушителях со столичных видеокамер также будет поступать в Госавтоинспекцию.

"У нас у всех курьерских служб на сумках есть номера, мы все данные передаем в ГАИ", – добавил Ликсутов.

Ранее Росстандарт утвердил поправку к ГОСТу, устанавливающему требования к государственным регистрационным знакам транспортных средств. Согласно изменениям, в ГОСТ водится новый тип регистрационных знаков для СИМ – 4В.

На знаке сверху должны быть расположены 3 буквы, а внизу – 2 цифры и код региона. Знак на СИМ должен быть установлен как спереди, так и сзади.

В Москве отстранили от работы 15 тысяч велокурьеров

Читайте также


Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

