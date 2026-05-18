Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 12:08

Технологии

Сергунина: на конференции ЦИПР Москва представит перспективные цифровые решения

Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы

В Нижнем Новгороде началась ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Правительство Москвы представит на ней новые возможности цифрового двойника города, проекты Центра искусственного интеллекта в строительстве, компьютеры и телефоны под брендом "МосТех", сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Посетители стенда Москвы познакомятся с современными технологиями для развития мегаполиса и комфортной жизни в нем, полезными инструментами для предпринимателей и другими перспективными решениями", – отметила она.

Один из ключевых ИТ-проектов столицы – ее цифровой двойник. Это копия города в виртуальной реальности, содержащая 9 тысяч аналитических слоев с данными. Благодаря ей в год принимается свыше 2 тысяч управленческих решений на разных уровнях.

В этом году на ЦИПР расскажут о том, как цифровой двойник помогает в сохранении объектов культурного наследия. Он позволяет зафиксировать все детали исторического облика зданий в электронном виде на долгие годы, а также планировать реставрационные работы. Например, гости увидят подробную 3D-модель усадьбы Грачевка – особняка конца XIX века, одной из главных достопримечательностей района Ховрино, подготовка к ее реставрации началась в прошлом году.

На конференции покажут и возможности цифровой экосистемы столицы. Ее главное звено – портал мэра и правительства Москвы mos.ru, объединяющий больше 460 городских услуг и сервисов. С 2011 года ими воспользовались свыше 6 миллиардов раз. Они экономят время при решении разных задач – от записи к врачу до передачи показаний счетчиков, оформления документов для бизнеса и получения мер поддержки.

Еще один крупный проект – платформа Московского инновационного кластера i.moscow. В частности, с ее помощью предприниматели подают заявки на гранты, проходят обучение, консультируются с экспертами. С момента запуска в 2019 году к ресурсу обратились почти 14 миллионов уникальных пользователей.

Также на стенде столицы представят платформу "МосТех", включающую в себя программное обеспечение для пользовательских рабочих мест, инструменты для разработки ПО, обслуживания информационных систем, хранения и защиты данных. Посетители смогут протестировать новинку бренда "МосТех" – IP-телефон, который поддерживает до 20 вызовов одновременно. Для удобства звонков в режиме видеоконференции он оснащен цветным экраном с регулируемым углом наклона. Скоро первые такие телефоны начнут поставлять в городские ведомства.

Линейку столичных устройств дополняют моноблоки и ноутбуки с операционной системой "МосТех.ОС" (на базе ядра Linux) и полным пакетом офисного ПО – от текстового редактора и программы для создания таблиц до электронной почты и облачной системы хранения. В их основе – решения с открытым исходным кодом, усовершенствованные под потребности города. В разных учреждениях Москвы используется уже более 180 тысяч единиц техники "МосТех".

В рамках деловой программы столица организует сессию "Технологический суверенитет в строительстве. ИИ-сервисы в проектировании умных городов". Она объединит представителей отечественной ИТ-отрасли, научного сообщества, государственного сектора и девелоперских компаний. Кроме того, город презентует разработки Центра искусственного интеллекта комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. Среди них – "Проверка документов для оформления разрешения на строительство" и "Мониторинг хода строительства".

Москва – один из мировых лидеров по темпам цифровизации. За 2025 год перспективные решения столицы получили почти 70 престижных наград. В их числе – премия городских инноваций БРИКС, "Цифровые вершины" и премия Рунета.

Ранее Владимир Путин высоко оценил успехи Москвы в цифровизации, особенно отметив внедрение платформенных решений. Российский лидер, выступая на Форуме будущих технологий, предложил посвятить следующее мероприятие именно цифровым платформам.

Читайте также


технологиигород

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика