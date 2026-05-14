14 мая, 11:15

Московские разработки представили на выставке в Индонезии

Фото: пресс-служба ДПиИР

В конце апреля столичные экспортеры приняли участие в международной выставке электроники InaTronics в Индонезии. Предприниматели представили свои разработки для умного города и промышленности, провели порядка 200 деловых встреч с потенциальными партнерами, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"В 2025 году объем поддержанного городом экспорта в Индонезию вырос почти в 40 раз. За тот же период более чем вдвое увеличились поставки электроники, еще в этой стране востребованы московские продукты питания, медицинские товары и деловые услуги", – отметила Сергунина.

В рамках выставки презентовали такие столичные решения, как цифровые проекты для обучения программированию, образовательные робототехнические наборы, 3D-принтеры, технологии для автоматизации процессов с использованием искусственного интеллекта, телекоммуникационное оборудование и многое другое.

В ходе деловой программы представители высокотехнологичного сектора Москвы обсудили перспективы сотрудничества с бизнес-ассоциациями, технопарками, компаниями и ведомствами Индонезии, включая Агентство креативной экономики и Национальное агентство исследований и инноваций.

В сентябре запланирована реверсная бизнес-миссия в сфере высоких технологий, в том числе беспилотных и роботизированных систем, – российскую столицу посетят предприниматели и эксперты из Индонезии и Малайзии. Подать заявку на участие во встрече можно на сайте программы Made in Moscow.

Ранее в Бразилии прошел фестиваль московских видеоигр. Он охватил как уличные локации, так и компьютерные клубы, где все желающие могли протестировать игровые новинки самых разных жанров.

По итогам мероприятия Агентство креативных индустрий Москвы и бразильский кластер видеоигр Brasilia Game Hub заключили соглашение о сотрудничестве. Они договорились вместе создавать игровые и анимационные продукты.

