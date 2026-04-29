29 апреля, 11:10

Технологии

Сергунина: московские видеоигры презентуют на фестивале в Бразилии

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Фестиваль московских видеоигр пройдет в Сан-Паулу с 30 апреля по 3 мая. Это первый централизованный выход столичных разработчиков на рынок Южной Америки, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Фестиваль проведут в рамках бизнес-миссии в Бразилию резидентов и партнеров Московского кластера видеоигр и анимации. В течение четырех дней местные жители и представители индустрии будут знакомиться с новыми релизами столичных компаний", – рассказала заммэра.

Отмечается, что Бразилия является одной из лидирующих стран региона по числу поклонников видеоигр. Их аудитория составляет более 100 миллионов человек.

Фестиваль охватит как уличные площадки, так и компьютерные клубы, где гости смогут протестировать сразу девять проектов в различных жанрах, включая приключенческие и стратегические. В одном из крупных игровых центров пройдет киберспортивный марафон, в котором примут участие популярные стримеры.

Кроме того, в Сан-Паулу можно будет встретить брендированный автобус Moscow Game Hub с игровой станцией внутри. Во время остановок в популярных общественных местах все желающие смогут зайти и поиграть в игры столичных разработчиков.

С 28 апреля по 1 мая в Сан-Паулу проходит бизнес-миссия, в которой принимают участие 10 московских компаний. Их ждет свыше 300 деловых встреч с представителями бразильских институтов развития креативной экономики и потенциальными партнерами. По словам Сергуниной, на переговорах они планируют обсудить издание и локализацию российских игр, лицензирование и размещение на цифровых платформах, совместное создание игровых и анимационных продуктов, обмен технологиями и многое другое.

Московский кластер видеоигр и анимации открылся в ноябре 2025 года. В нем есть все необходимое для разработки контента любой сложности: студии захвата движения и звукозаписи, кинозал высокого разрешения, лекторий, киберспортивная арена, выставочные павильоны. Среди его резидентов уже 52 компании: 44 – видеоигровые, 8 – анимационные.

Ранее Сергей Собянин заявил, что создание кластеров кино и видеоигр в Москве имеет экономический и политический смыслы. Он подчеркнул, что потребляемый контент формирует картину мира граждан, их понимание реальности и приоритетов.

Столица совместно со "Сколково" и кинокластером планирует создать крупнейший в мире центр производства кино, медиа, игр и анимации.

В Москве прошел фестиваль видеоигр и анимации "Киберсуббота"

Читайте также


Главное

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

Введут ли в России оплату за зарубежный трафик?

Эксперты уверены: платный зарубежный трафик – единственный доступный способ ограничений

Меры приведут к дополнительным затратам для операторов и пользователей

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать в России майские праздники за счет январских?

Весна гораздо лучше подходит для активного отдыха на природе

Однако эксперты уверены: большинство россиян привлекают именно новогодние каникулы

Читать
закрыть

Зачем нужен единый реестр учета домашних животных в РФ?

Мера поможет с поиском потерявшихся питомцев

Реестр будет направлен на легализацию деятельности заводчиков

Читать
закрыть

Что будет с туризмом в Туапсе после атаки на НПЗ?

Курортные поселки в окрестностях Туапсе пока не пострадали

Однако на фоне произошедшего количество бронирований туров сократилось на 15%

Читать
закрыть

Какие социальные навыки помогут развить танцы?

Танцы помогают побороть замкнутость

Все групповые форматы таких занятий дадут чувство единения с окружающими

Читать
закрыть

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

