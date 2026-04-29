Сергунина: московские видеоигры презентуют на фестивале в Бразилии

Фестиваль московских видеоигр пройдет в Сан-Паулу с 30 апреля по 3 мая. Это первый централизованный выход столичных разработчиков на рынок Южной Америки, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Фестиваль проведут в рамках бизнес-миссии в Бразилию резидентов и партнеров Московского кластера видеоигр и анимации. В течение четырех дней местные жители и представители индустрии будут знакомиться с новыми релизами столичных компаний", – рассказала заммэра.



Отмечается, что Бразилия является одной из лидирующих стран региона по числу поклонников видеоигр. Их аудитория составляет более 100 миллионов человек.

Фестиваль охватит как уличные площадки, так и компьютерные клубы, где гости смогут протестировать сразу девять проектов в различных жанрах, включая приключенческие и стратегические. В одном из крупных игровых центров пройдет киберспортивный марафон, в котором примут участие популярные стримеры.

Кроме того, в Сан-Паулу можно будет встретить брендированный автобус Moscow Game Hub с игровой станцией внутри. Во время остановок в популярных общественных местах все желающие смогут зайти и поиграть в игры столичных разработчиков.

С 28 апреля по 1 мая в Сан-Паулу проходит бизнес-миссия, в которой принимают участие 10 московских компаний. Их ждет свыше 300 деловых встреч с представителями бразильских институтов развития креативной экономики и потенциальными партнерами. По словам Сергуниной, на переговорах они планируют обсудить издание и локализацию российских игр, лицензирование и размещение на цифровых платформах, совместное создание игровых и анимационных продуктов, обмен технологиями и многое другое.

Московский кластер видеоигр и анимации открылся в ноябре 2025 года. В нем есть все необходимое для разработки контента любой сложности: студии захвата движения и звукозаписи, кинозал высокого разрешения, лекторий, киберспортивная арена, выставочные павильоны. Среди его резидентов уже 52 компании: 44 – видеоигровые, 8 – анимационные.

Ранее Сергей Собянин заявил, что создание кластеров кино и видеоигр в Москве имеет экономический и политический смыслы. Он подчеркнул, что потребляемый контент формирует картину мира граждан, их понимание реальности и приоритетов.

Столица совместно со "Сколково" и кинокластером планирует создать крупнейший в мире центр производства кино, медиа, игр и анимации.

