В кинопарке "Москино" рассказали, как снимают сцены с участием каскадеров

Тематические каскадерские выходные прошли в кинопарке "Москино" в субботу и воскресенье, 25 и 26 апреля. Посетители увидели, как создаются трюковые сцены без монтажа, передает портал мэра и правительства Москвы.

Гости увидели рождение эпизодов, от которых обычно захватывает дух: падения с высоты, перевороты, имитацию полетов и взрывов. И это – обычные рабочие будни для каскадеров, за которыми стоят годы тренировок.

Основой трюкового дела является безопасность. Пневматические подушки, страховочные системы и точные расчеты позволяют держать ситуацию под контролем. Особый интерес у зрителей вызвало современное оборудование, в частности боди-гимбл – устройство, имитирующее полет или невесомость без использования тросов. Самые смелые гости смогли опробовать его в действии и на несколько минут почувствовать себя героями фантастического фильма.

Каскадер с более чем 15-летним стажем Липарит Амбарцумян рассказал, что задача его коллег – не только выполнять трюки, но и обеспечивать безопасность актеров и всей съемочной группы. За его плечами десятки сложнейших сцен – от падений с высоты до работы с огнем. Одним из самых запоминающихся эпизодов стал трюк, когда в горящем костюме он пробил стекло и выпал со второго этажа. За каждой такой сценой, по его словам, стоят недели подготовки и репетиций.

Кинопарк "Москино" – одна из крупнейших съемочных площадок страны, где снимаются фильмы и сериалы. На его территории расположены 36 натурных локаций, 6 павильонов и 14 объектов инфраструктуры.

Пространство устроено так, что за один день можно переместиться в разные эпохи: пройтись по улицам Москвы 1940-х, оказаться в ковбойском городе, заглянуть в палаты князя Андрея или побывать у стен Брестской крепости. Там снимались картины "Буратино", "В списках не значился", "Простоквашино", "Граница миров", "Атом" и многие другие.

Как отметила заместитель гендиректора по событийному маркетингу кинопарка Ситора Даргель, для зрителей всегда открыты постановочные съемки – можно не просто наблюдать, но и самому попробовать себя в кадре.

Каждые выходные на площадке проходят мастер-классы, квесты и экскурсии. Гости могут побывать в роли актера, помощника режиссера или человека с хлопушкой, с которой начинается каждый дубль.

Программа "Киновыходные" обновляется регулярно.

Ранее сообщалось, что с января по март текущего года кинопроизводители воспользовались цифровой платформой "Москино" свыше 40 тысяч раз. Это в полтора раза больше, чем показатели аналогичного периода 2025-го. Всего съемочным группам доступно для бронирования около 700 пространств.