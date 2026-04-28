Депутат Харченко: в Госдуму не поступали жалобы на работу антиплагиата в вузах

Студентов в России начали массово не допускать к защите дипломов из-за ошибок антиплагиат-сервисов. По данным СМИ, программы принимают реальные работы за тексты, написанные нейросетями. Есть ли возможность пройти систему защиты и как успешно сдать дипломную работу в 2026 году, разбиралась Москва 24.

Нейродипломы?

Российские студенты начали массово жаловаться на антиплагиат-сервисы, которые обвиняют их в использовании нейросетей и не допускают к защите дипломов, сообщил телеграм-канал Baza.

По информации издания, антиплагиаты (как общедоступные, так и внутривузовские) прошли ряд обновлений для более точного выявления нейротекстов. Однако результат оказался обратным: работы получают пометку "сгенерировано ИИ", а студенты – недопуск к защите.

Студентка РЭУ им. Г. В. Плеханова рассказала, что проверила во внутривузовском антиплагиате диплом на тему PR-стратегий, который написала самостоятельно. Часть проекта, где она описывала личный опыт, составила около 10 страниц, при этом ИИ-детектор посчитал их созданными нейросетью. В итоге работа получила 34% ИИ-контента, когда в институте действует строгое ограничение – 0%.

Чтобы пройти проверку, студентке пришлось упростить научный слог до более разговорного стиля. Девушка отметила, что проблема решилась, но теперь упрощенный диплом нельзя показать потенциальным работодателям для оценки ее реальных компетенций.

Другая студентка из Кемеровского государственного университета, Ангелина, столкнулась с аналогичной ситуацией. На видео она рассказала, что переписывала диплом объемом более 90 страниц 13 раз, потому что сервис для проверки антиплагиата каждый раз определял работу как ИИ-контент.



из видео студентки Я писала диплом сама, изначально зная, что его будут проверять на антиплагиат. В результате мой дизайн с моими картинками признали за искусственный интеллект. Я описывала его сама. Что мне нужно сделать, через какие сайты прогонять диплом, чтобы он начал признавать мои мысли как мои мысли?

На ситуацию обратила внимание глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина, в адрес которой тоже поступили обращения от студентов.

"Работы приходится переписывать по несколько раз и снова проверять через систему. А преподаватели просто не верят и не идут навстречу. Студенты не понимают, как быть и как вообще доказать, что текст написан самостоятельно", – написала Мизулина в своих соцсетях.

"Рекомендация: не спорить"

Зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко в разговоре с Москвой 24 отметила, что в ее адрес пока не поступило ни одного обращения от студентов по поводу проблем с антиплагиатом.





Екатерина Харченко зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Возможно, какие-то единичные случаи в стране были, но с каждым из них надо разбираться индивидуально. На сайте Госдумы есть электронная почта и личный кабинет – как у меня, так и у всех коллег из комитета. Поэтому, если такие случаи есть, будем разбираться с ними индивидуально после поступления обращений.

При этом, по ее мнению, в целом требование пройти антиплагиат абсолютно правильное.

"Важно научить ребят мыслить самостоятельно, используя все знания, которые они получили за четыре-пять лет обучения, чтобы студенты стали настоящими профессионалами", – пояснила депутат.

Однако профессор института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина в разговоре с Москвой 24 отметила, что проблема с антиплагиатом действительно серьезная, причем не только для студентов, но и для преподавателей.

"В Высшей школе экономики, например, преподаватели сами нередко пытаются определить, сгенерирован ли текст искусственным интеллектом, иногда с его же помощью. Меры, которые принимаются в рамках программ проверки антиплагиата, можно назвать драконовскими", – рассказала она.

В то же время, по словам эксперта, заставить студентов (как и преподавателей) отказаться от использования ИИ практически невозможно, но хороших рекомендаций, как еще убедиться в самостоятельности работы студента, пока нет.





Ирина Абанкина профессор института образования НИУ ВШЭ Обычно практика такова: если справка об антиплагиате вскрывает серьезные проблемы, студенту предлагают их исправлять, а научному руководителю – отнестись к ситуации внимательно. Мнение последнего играет очень важную роль: если он на протяжении работы со студентом уверен в его самостоятельности и способен объяснить причины заимствований, это принимается во внимание, и студента могут допустить к защите после устранения недостатков.

Если же научный руководитель не общался с учащимся и не видел результатов его самостоятельной работы, ситуация становится критической, вплоть до недопуска к защите.

"Многие вузы уже не первый год уходят от простых текстовых выпускных работ к проектам, в том числе групповым, к стартапам, к решению реальных практических задач по заказам работодателей. Деятельность идет в двух направлениях: поиск возможности оценить самостоятельность студента и подтверждение квалификации, ведь диплом фиксирует не только факт обучения, но и определенный уровень профессионализма", – пояснила Абанкина.

При этом, если студент уже в этом году столкнулся с ситуацией, когда написал работу сам, но антиплагиат упорно не пропускает ее, по мнению эксперта, текст надо исправлять, так как в данном случае у студента довольно слабая позиция.

"Нередко он понимает, что самостоятельно обработал литературные источники, но система уверена, что все опирается на уже существующие документы. Рекомендация одна: не спорить, а исправлять по замечаниям антиплагиата. В справке всегда указано, откуда что взято", – уточнила она.

В то же время Абанкина отметила, что ситуация обостряется во время работы антиплагиата с гуманитарными специальностями и юриспруденцией, где идет цитирование законов. Даже их названия могут быть засчитаны как плагиат. В этом вопросе тоже важно мнение не только студента, но и научного руководителя, добавила эксперт.

"Каждый вуз устанавливает свои проценты возможного заимствования и самоцитирования. Жалобы не помогут – надо быть хорошо знакомым с правилами и процентами, которые устанавливает учебное заведение. Грамотно расставленные ссылки не считываются антиплагиатом, поэтому важно аккуратно работать с цитированием", – сказала эксперт.

Вузам, по ее словам, целесообразно создавать апелляционные комиссии, заранее предъявлять результаты проверки, чтобы у студентов было время исправить работу. Также стоит усиливать роль научного руководителя при рассмотрении обжалований для допуска к защите. Кроме того, может быть важно разрабатывать разные типы выпускных квалификационных работ, которые могли бы действительно отражать достижения студентов и подтверждать их способность решать сложные задачи.