МВД рассказало о мошеннической схеме с выплатами для отслуживших в армии

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Дистанционные мошенники начали обманывать отслуживших в российской армии, обещая им страховые выплаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

По данным ведомства, отслужившим в армии поступает звонок от неизвестного, который представляется сотрудником Минобороны РФ и сообщает, что ему положены страховые выплаты, однако для их оформления необходимо подготовить документы. Он также просит назвать паспортные данные и ИНН.

Затем гражданину звонит якобы сотрудник технической поддержки портала "Госуслуги" и говорит, что его личные данные украдены, а со счетов выявлен перевод средств на помощь ВСУ. После этого появляется псевдосотрудник ФСБ, запрещающий обращаться в полицию, угрожая уголовной ответственностью. Он предлагает перевести все накопления на якобы безопасный счет.

Жертва злоумышленников, опасаясь потери всех денег и уголовного преследования, выполняет указания мошенников и лишается накоплений. В связи с этим МВД призвало проверять данные о выплатах и наградах через официальные каналы.

Ранее россиян предупредили, что мошенники начали подделывать голоса публичных сотрудников Следственного комитета и МВД, используя нейросети. Также искусственный интеллект помогает им генерировать фото поддельных документов, постановлений и справок. При этом их могут выдать отсутствие мелких деталей и несостыковки в тексте.

