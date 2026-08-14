Подозреваемый в убийстве главы страховой компании UnitedHealthcare признал вину

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Подозреваемый в убийстве главы страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона Луиджи Манджоне признал вину. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на телеканал CNBC.

На заседании 26-летний злоумышленник рассказал, что в ноябре 2024 года приехал на Манхэттен, так как узнал, что Томпсон будет участвовать в одной из конференций. В результате мужчина написал руководству компании, представившись инвестором, и запросил информацию о мероприятии.

До вынесения приговора Манджоне останется под стражей. Заседание суда назначено на 18 декабря.

Злоумышленник убил Томпсона утром 4 декабря 2024 года, когда тот шел на конференцию. Манджоне поджидал его, а после несколько раз выстрелил в него и скрылся на велосипеде. Полиция задержала мужчину 9 декабря.

СМИ со ссылкой на записи в тетради Манджоне сообщали, что злоумышленник хотел взорвать жертву при помощи бомбы. Однако мужчина пришел к выводу, что бомба может убить невинных. В результате он выбрал стрельбу, так как, по его мнению, она будет более прицельной.

Манджоне вменяют в вину убийство первой и второй степени, включая акт терроризма. Кроме того, его обвиняют в незаконном владении оружием и создании поддельного водительского удостоверения. Изначально вину он не признавал.

