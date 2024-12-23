NBC: подозреваемый в убийстве главы UnitedHealthcare не признал свою вину

Фото: ТАСС/Zuma/PA Dept. of Corrections

Луиджи Манджоне, которого подозревают в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона, не признал свою вину в суде, передает телеканал NBC News.

Как выяснили журналисты, в ходе слушаний, которые состоялись в суде Нью-Йорка утром в понедельник, 23 декабря, он отверг обвинения по всем 11 пунктам, которые вменяет ему следствие.

Мужчина является фигурантом дела об убийстве первой степени и убийстве второй степени, включая акт терроризма. Кроме того, его обвиняют в незаконном владении оружием и поддельном водительском удостоверении. Ему грозит наказание в виде пожизненного заключения без права досрочного освобождения.

Томпсон был убит утром 4 декабря на Манхэттене по пути на конференцию. Киллер поджидал его, а потом несколько раз выстрелил в него и скрылся на велосипеде. Полиция задержала подозреваемого 9 декабря.

По данным СМИ, Манджоне планировал взорвать свою жертву при помощи бомбы. Его тетрадь с соответствующей записью оказалась в руках следователей. В ней Манджоне пришел к выводу, что бомба может убить невинных, а стрельба будет более прицельной.