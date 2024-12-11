CNN: убийца главы UnitedHealthcare рассматривал подрыв жертвы с помощью бомбы

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Подозреваемый в убийстве главы крупной страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона Луиджи Манджоне планировал взорвать свою жертву при помощи бомбы, рассказал телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тетрадь Манджоне с соответствующей записью оказалась в руках следователей, уверен собеседник СМИ. Там фигурант дела об убийстве пришел к выводу, что бомба может убить невинных, а стрельба будет более прицельной.

В тетради также есть и другие записи, включая детали убийства и оправдание этих планов. Там же упоминается американский террорист Унабомбер, рассылавший письма с бомбами.

При этом адвокат подозреваемого Том Дики в интервью телеканалу подчеркнул, что мужчине предложили оплатить расходы на юристов. Соответствующие письма якобы поступили ему по электронной почте, однако он, вероятно, откажется от помощи незнакомых.

Томпсон был убит утром 4 декабря на Манхэттене по пути на конференцию. Киллер поджидал его, а потом несколько раз выстрелил в него и скрылся на велосипеде. Полиция задержала подозреваемого 9 декабря.

В это же время СМИ сообщили о всплеске народной любви к возможному убийце, которого сравнили с Робином Гудом. В Сети появились предметы одежды с отсылками на преступление и портретом Манджоне.

