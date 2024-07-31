Sky news: в Саутпорте начались столкновения с полицией после гибели детей

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Беспорядки и столкновения с полицией случились в городе Саутпорт в Англии, где неизвестный в понедельник напал на детей во время урока танцев, убив трех из них и тяжело ранив еще нескольких. Столкновения с полицией произошли возле городской мечети, сообщает телеканал Sky News.

По подозрению в нападении был арестован 17-летний юноша, который живет в соседнем с Саутпортом городе Бэнксе, о его мотивах по-прежнему неизвестно. Полицейские сообщали, что в соцсетях распространяется много домыслов относительно происхождения и вероисповедания напавшего.

По данным телеканала, протестующие возле городской мечети подожгли полицейский фургон и атаковали стражей порядка, в том числе закидывая силовиков булыжниками, бутылками и петардами.

"Несколько офицеров полиции получили ранения, автомобили были подожжены, а магазин в Саутпорте <...> разграблен", – сообщили в полиции.

В материале отметили, что участники нападений, предположительно, относят себя к ультраправой группе "Лига английской обороны".

Подозреваемым в нападении, произошедшем 29 июля, оказался 17-летний молодой человек родом из Кардифа. Происшествие случилось во время группового занятия детей на тему танцев поп-певицы Тейлор Свифт.

В свою очередь, исполнительница заявила, что находится в полном шоке от случившегося.

Свифт подчеркнула, что произошедшее привело к потере невинных жизней, и она не знает, каким образом выразить свои соболезнования семьям тех, кто погиб и пострадал во время нападения.