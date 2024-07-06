Спецслужбы Киргизии изъяли у планирующих захватить власть 50 единиц оружия

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Около 50 единиц огнестрельного оружия изъяли у группировки, которая планировала захват власти в Киргизии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) республики.

Как уточнили в комитете, среди оружия были 20 пистолетов и 255 тысяч патронов. Также спецслужбы изъяли 200 комплектов формы сотрудников правоохранительных органов, 150 милицейских и 100 военных головных уборов, бронежилетов, 2 дрона, рации, самодельные взрывчатые вещества и экстремистскую литературу.

В частности, в ходе обысков были найдены личные документы ряда граждан.

"В настоящее время по данному факту проводятся дополнительные следственные и оперативные мероприятия", – говорится в сообщении.

Спецслужбы Киргизии предотвратили попытку насильственного захвата власти в стране 5 июля. Деструктивная группировка планировала устроить массовые беспорядки, сопряженные с гибелью граждан, а затем свергнуть власть.

Сотрудники киргизских спецслужб ранее вместе с иностранными коллегами предотвратили теракт в одной из европейских стран. По их данным, в возможной диверсии замешаны представители международной террористической организации, а вероятным исполнителем теракта мог стать скрывающийся за рубежом гражданин республики.

