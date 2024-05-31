Спецслужбы Киргизии пресекли теракт в Европе

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии вместе с иностранными коллегами пресекли совершение теракта международной террористической организации (МТО) в одной из европейских стран. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГКНБ республики.

По данным комитета, одним из потенциальных исполнителей диверсии должен был стать "скрывающийся за рубежом" гражданин Киргизии. Его имя и фамилию не озвучили в интересах следствия.

Ранее сотрудники ФСБ РФ предотвратили теракт на железной дороге в Крыму. Силовики задержали пятерых жителей Крыма, работавших на военную разведку Украины. На всех фигурантов завели уголовные дела по статье о подготовке к теракту и о незаконном приобретении, сбыте и хранении взрывчатых веществ или устройств.

Все задержанные сейчас дают признательные показания и активно сотрудничают со следствием. По словам одного из злоумышленников, куратор попросил его с помощью взрывчатки остановить поезд для нанесения ракетного удара.