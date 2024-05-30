ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму

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ФСБ задержала пятерых жителей Крыма, работавших на военную разведку Украины и планировавших устроить серию терактов на железной дороге. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ, передает РИА Новости.

По информации спецслужб, диверсанты собирали и направляли Украине сведения о местах нахождения и передвижениях российской армии, а также о расположении средств противовоздушной обороны и топливно-энергетического комплекса, об организации охраны Крымского моста, подготовке схронов и перевозке взрывных устройств.

С помощью теракта на железнодорожных путях в разных районах Крыма они якобы планировали парализовать движение поездов, включая составы военного назначения. В ФСБ уточнили, что руководил диверсантами россиянин, который по итогу скончался в связи с детонацией взрывчатки во время ее извлечения из схрона.

Остальных злоумышленников удалось арестовать. Сейчас, как сообщили в спецслужбе, они дают признательные показания и активно сотрудничают со следствием. По словам одного из задержанных, его куратор попросил его с помощью взрывчатки остановить поезд для дальнейшего нанесения ракетного удара.

"В местах проживания диверсантов обнаружены 4 СВУ, состоящие из электродетонаторов и брикетов пластичного взрывчатого вещества СИ-4, каждое массой около 1 килограмма, автомат АК-74, пистолет ТТ, пулемет Дегтярева, патроны разного калибра и составные части оружия, а также средства связи", – сообщили в ФСБ.

На всех диверсантов завели уголовные дела по статье о подготовке к теракту и о незаконном приобретении, сбыте и хранении взрывчатых веществ или устройств.

Ранее ФСБ задержала жителя Тамбова, готовившего по указанию спецслужб Украины взрывы у зданий областного и арбитражного судов. Два самодельных взрывных устройства нашли под строительным мусором в одной из заброшенных построек. Позднее их обезвредили.

Задержанный гражданин 1980 года рождения уточнил, что после начала спецоперации на Украине он регулярно посещал различные ресурсы в Сети, включая проукраинские террористические порталы. По его словам, в июле 2023 года он был завербован украинскими спецслужбами для диверсий на территории РФ.

